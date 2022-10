Joaquin Phoenix e Rooney Mara di nuovo insieme in The Island di Pawel Pawlikowski

News Cinema

Sarà co-prodotto dall'italiana Wildside con Vision Distribution The Island, il nuovo film di Pawel Pawlikowski che riunirà ancora una volta sullo schermo la coppia Joaquin Phoenix-Rooney Mara. La trama e i dettagli sul film.

Rooney Mara e Joaquin Phoenix sono una delle coppie di attori più amate dai cinefili. Sempre insieme ma mai sui tabloid, si sono conosciuti sul set di Her nel 2012, innamorati qualche anno dopo su quello di Maria Maddalena (foto), stanno insieme dal 2019 e hanno avuto un bambino di due anni, River, che nessuno ha mai fotografato. Questi due bravissimi e impegnati attori condivideranno adesso il set di The Island, il nuovo film scritto e diretto dal grande regista polacco Pawel Pawlikowski.

La trama di The Island

Ispirato a una storia vera, The Island ci riporta negli anni 30, e racconta le vicende di una coppia americana che decide di allontanarsi dalla civilizzazione per costruire il suo paradiso privato su un’isola deserta. Fino a quando uno yacht di passaggio trasforma i due in materia da rotocalco: una presunta contessa giunge all’improvviso sull’isola, accompagnata dai suoi due stravaganti amanti e decisa a prendere possesso dell’isola per costruirvi un hotel di lusso. La bizzarra “contessa” e il suo entourage presto finiscono col minacciare quel giardino dell’Eden che la coppia ha costruito dando il via a una guerra psicologica fatta di seduzione e gelosia, che presto precipita nell’infedeltà e nel tradimento, fino a culminare nell’omicidio. Nel frattempo e senza preavviso, la natura decide di rivoltarsi contro gli intrusi.

Prodotto da Tanya Seghatchian e John Woodward per Apocalypso Pictures e Brightstar. Co-prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una società del gruppo Fremantle, insieme a Vision Distribution e, in collaborazione, con Sky. Ewa Puszczynska è co-produttrice con Extreme Emotions. FilmNation Entertainment lancerà le vendite internazionali al prossimo American Film Market (AFM) con WME Independent a gestire i diritti per il mercato statunitense. Vision Distribution distribuirà il film in Italia. Le riprese inizieranno nel 2023.