Jesse Eisenberg, Riley Keough e i Bigfoot: ecco il trailer di Sasquatch Sunset

Prodotto da Ari Astar, quello che si preannuncia come uno dei film più svitati dell'anno (e non solo) sarà presentato tra pochi giorni alla Berlinale. Ecco trailer e folle trama di Sasquatch Sunset.

L'avete presente il bigfoot, no? Quella creatura mitologica che alcuni credono abitare le profonde foreste del Nord America, l'equivalente americano dello yeti himalayano, anche noto come sasquatch. C'è anche un famoso filmato, il cosiddetto "filmato Patterson-Gimlin", dai nomi di chi lo avrebbe realizzato, che nel 1967 avrebbe immortalato questa creatura.

Una creatura che, ultimamente, pare andare per la maggiore negli ambienti creativi e indipendenti di Hollywood. Un paio di anni fa vi abbiamo parlato di una miniserie documentaria prodotta dai fratelli Duplass (Sasquatch, appunto), in cui si approfondiva la voce per cui alcuni coltivatori di marijuana del nord della California fossero stati fatti a pezzi da dei bigfoot, e ora sta arrivando un film che vede protagoniste assolute queste creature

Il film - decisamente fuori di testa - si intitola Sasquatch Sunset, dura 88 minuti, è completamente senza dialoghi, e racconta un anno di vita di quella che, forse, è l'ultima famiglia di bigfoot rimasta al mondo.

Prodotto da Ari Astar, Sasquatch Sunset è frutto della scrittura e della regia di David e Nathan Zellner, già autori di film bizzarri ma celebrati come Kumiko, the Treasure Hunter e Damsel, che vedeva protagonisti Robert Pattinson e Mia Wasikowska. Qui nei panni dei bigfoot ci sono Jesse Eisenberg, Riley Keough, Christophe Zajac-Denek e lo stesso Nathan Zellner.

Questo che vedete qui di seguito è il trailer ufficiale di Sasquatch Sunset che, dopo essere stato presentato in prima mondiale al Sundance, sarà nel programma del Festival di Berlino che si apre dopodomani, e da dove proveremo a raccontarvi di più su quello che pare uno dei film più svitati visti al cinema negli ultimi tempi.