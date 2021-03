Sasquatch: una docuserie che parla di Bigfoot, piantagioni di marijuana e corpi fatti a pezzi - Guarda il trailer

News Serie TV

Prodotta dai fratelli Duplass, Sasquatch racconta una storia vera e inquietante avvenuta nei boschi della California settentrionale all'inizio degli anni Novanta. Debutterà negli USA su Hulu il prossimo 20 aprile.

Debutterà il 20 aprile su Hulu, negli Stati Uniti, una nuova docuserie intitolata Sasquatch, che speriamo di poter vedere presto anche da noi, perché promette di essere davvero molto intrigante e inquietante, come conferma questo primo trailer che vi proponiamo qui di seguito.

Come forse saprete, Sasquatch è l'altro nome del Bigfoot, la creatura leggendaria, sorta di yeti americano che vivrebbe nelle foreste degli Stati Uniti e del Canada. E la serie si intitola così per un motivo ben preciso.

Prodotta da Jay e Mark Duplass - nomi ben noti agli appassionati di cinema indie americano, nonché autori di serie come Togetherness e Room 104 - la docuserie diretta da Joshua Rofé segue le vicende di un giornalista investigativo di nome David Holthouse, che torna nell'area del Parco Nazionale di Redwood, nel Nord della California a venticinque anni di distanza dal soggiorno durante il quale gli fa raccontata una storia cruenta e incredibile.

Nel 1993, infatti, Holthouse si trovava in una "weed farm", una piantagione di marijuana, che da quelle parti sono numerose e che pare producano erba di superba qualità. Lì uno dei lavoranti raccontò al giornalista che poco tempo prima nei boschi attorno a un'altra piantagione erano stati ritrovati tre corpi smembrati, e che si diceva a fare i pezzi gli uomini fosse stato un Bigfoot.

Ossessionato da quella storia, Holthouse è tornato in quei luoghi per indagare su quello che realmente fosse accaduto: le morti di quelle persone furono causate davvero da creature mitologiche che popolano le foreste, o da una lotta spietata tra ex hippies diventati trafficanti di droga?

Presentato in anteprima al SXSW poche settimane fa, Sasquatch è composto da tre episodi che saranno resi disponibili in contemporanea su Hulu. La data di debutto non è casuale: il 20 aprile, che negli USA si scrive 4/20, è il giorno non ufficiale della cannabis, il cui consumo, nel gergo controculturale, viene appunto indicato col numero 420 e le sue declinazioni 4/20 e 4:20.