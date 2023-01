Jeremy Renner è tornato a casa e si guarda in tv

News Cinema

Jeremy Renner ha lasciato l'ospedale, dopo il ricovero per il brutto incidente con il gatto delle nevi, e adesso è a casa insieme alla sua adorata famiglia, con cui ha guardato Mayor of Kingstown, serie targata Paramount + di cui è uno dei protagonisti.

Siamo molto contenti di apprendere che Jeremy Renner è uscito finalmente dall'ospedale ed è tornato a casa. L'attore era stato ricoverato il 1° gennaio a causa di un incidente avvenuto mentre spazzava via la neve dalla sua proprietà in quel di Rino, in Nevada. Il gatto delle nevi che aveva appena utilizzato, e dal quale era sceso, gli si è ribellato, o meglio lo ha travolto, colpendolo al petto e alle gambe. Per fortuna i soccorsi sono arrivati presto, e Jeremy, che aveva perso molto sangue, è stato ricoverato in terapia intensiva perché in condizioni piuttosto gravi.

Nonostante interpreti da un bel po’ Occhio di Falco nell'MCU, Jeremy Renner non è un supereroe ma un essere umano, e infatti è stato operato per un trauma toracico e altre lesioni. Ora però la situazione sembra sotto controllo, e dunque i fan degli Avengers e di Renner in generale possono tirare un sospiro di sollievo.

Il rincuorante tweet di Jeremy Renner

Se sappiamo per certo che Jeremy Renner se ne sta a casa con la famiglia, lo dobbiamo ai potenti mezzi della tecnologia. L'attore, su Twitter, ha risposto a un Tweet dell'account della serie tv Mayor of Kingstown in cui si parlava del primo episodio della seconda stagione, arrivato su Paramount + il 15 gennaio. Sul post di Renner si legge:

Superata la stanchezza mentale che avevo durante il ricovero, sono stato molto contento di guardare l'episodio 201 a casa con la mia famiglia.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏 — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023

Se Renner si è potuto sedere (o sdraiare) davanti alla tv e godersi un episodio di una serie, significa che le sue condizioni sono buone. Già avevamo ricevuto notizie rassicuranti qualche giorno fa dalla sorella dell’attore, che aveva spiegato che nessuno avrebbe amputato la gamba del fratello, cosa che alcuni davano per sicura. Più tardi sono arrivate ulteriori notizie confortanti da Renner stesso, mentre i suoi familiari hanno ringraziato sentitamente i medici. Ignoriamo se Jeremy dovrà o meno sottoporsi ad altri interventi chirurgici, certo è Occhio di falco si dovrà riposare, e avrà finalmente l'occasione di stare a lungo insieme ai suoi cari.