Jenna Ortega di Beetlejuice Beetlejuice non vuole ereditare saghe maschili: "Jamie Bond non m'interessa"

News Cinema

Jenna Ortega, tra poco sui nostri schermi con Beetlejuice Beetlejuice, resa celebre dalla serie Mercoledì su Netflix, ha la risposta pronta per la Hollywood che si rilegge femminista. Non accetterebbe mai di essere la "James Bond 007" donna. Per lei è una battaglia sbagliata.

Jenna Ortega è un'altra persona che ormai deve molto a Tim Burton: dopo il successo della serie Mercoledì su Netflix, ha avuto la possibilità di unirsi al cast di Beetlejuice Beetlejuice, dal 5 settembre al cinema, passato fuori concorso al Festival di Venezia. Intervistata da MTV, ha toccato il tema dei ruoli da protagonista per le donne a Hollywood, compresi quelli più d'azione che normalmente si assegnavano agli uomini. È ovviamente a favore, ma con un distinguo: le donne non dovrebbero "ereditare" personaggi e marchi maschili, modificandoli: è una strategia che non aiuta nessuno. James Bond 007 in versione femminile? Meglio di no. Leggi anche Dune, Jenna Ortega rivela di aver partecipato alle fasi di audizione per il film di Denis Villeneuve

Jenna Ortega contro la trasformazioni di miti cinematografici maschili in donne

Premettiamo che il rischio non c'è: la produttrice Barbara Broccoli, anche se non ha sciolto le riserve su chi interpreterà in futuro James Bond 007, ha escluso che possa essere una donna. L'esperimento di Lashana Lynch in No Time to Die non si ripeterà. Già tempo fa Rachel Weisz aveva escluso che 007 potesse essere una donna, ma dal momento che è la signora Craig potrebbe essere considerata di parte. Jenna Ortega, fresca di Beetlejuice Beetlejuice, sicuramente però non lo è... e ha le idee chiare su cosa dovrebbero fare le attrici a Hollywood per ruoli dinamici: evitare di ereditare quelli degli uomini, ma crearne di nuovi. Dice:

Mi piace che oggigiorno ci siano più ruoli da protagonista per le donne. Credo che sia una cosa molto speciale, dovremmo avere i nostri. Non mi piacciono gli spin-off, non voglio vedere "Jamie Bond", mi spiego? Voglio vedere cazzute diverse.