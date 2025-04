James Bond, i fan sono convinti che Patrick Schwarzenegger sia perfetto per il ruolo

News Cinema

Dopo il successo nella terza stagione di The White Lotus, i fan di Patrick Schwarzenegger vorrebbero rivedere l'attore in un ruolo di spicco, ritenendolo perfetto come agente 007.

Dopo aver conquistato il pubblico di The White Lotus nel corso della terza stagione, Patrick Schwarzenegger è diventato uno dei nomi più apprezzati per interpretare il prossimo James Bond. Il franchise è ancora alla ricerca del suo nuovo protagonista dopo l’uscita di scena di Daniel Craig, ma potrebbe realmente valutare il coinvolgimento del figlio di Arnold Schwarzenegger? L’attore, del resto, ha dato prova del proprio talento in più di un’occasione e The White Lotus è soltanto il suo tentativo più recente di conquistare lo schermo. Ecco perché i suoi fan sono convinti che sarebbe una scelta perfetta per l’agente 007.

James Bond, Patrick Schwarzenegger ritenuto dai fan un perfetto successore di Daniel Craig

Patrick Schwarzenegger aveva raccontato delle prime critiche ricevute a seguito del suo casting in The White Lotus soltanto perché “accusato di essere figlio d’arte”. Nel corso degli episodi, però, ha conquistato il pubblico con un personaggio dalle numerose sfumature, Saxon Rafliff, con un rapporto fin troppo stretto, per non dire intimo, con suo fratello minore. Ora che la terza stagione di The White Lotus è giunta al termine, i fan vorrebbero rivedere Patrick Schwarzenegger in un ruolo di spicco ed ecco che il suo nome è finito in cima ai papabili per il ruolo di James Bond.

Il franchise è finito nelle mani creative di Amazon MGM Studios, che sarebbe ancora alla ricerca del perfetto interprete per un personaggio amatissimo che ha conquistato ed intrattenuto generazioni diverse. Patrick Schwarzenegger, 31 anni, è a sua volta inserito nel mondo dell’intrattenimento sin dalla nascita, essendo figlio della celebrità hollywoodiana Arnold Schwarzenegger e pare che il suo nome sia tra i più gettonati per subentrare nel ruolo di James Bond. Naturalmente si tratta soltanto di un desiderio dei fan al momento, per cui non è un annuncio né una conferma. Diversi sono gli attori considerati in lizza per l’agente 007 come Theo James, che a sua volta ha recitato in The White Lotus animando la seconda stagione. E ancora Aaron Taylor-Johnson, Rege-Jean Page, James Norton, Jack Lowden, Idris Elba e Taron Egerton.