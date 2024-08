Jackpot!: il trailer italiano ufficiale della commedia d'azione con John Cena e Awkwafina

News Cinema

Il film sarà disponibile in streamimg dal 15 agosto su Prime Video. Ecco trailer e trama di Jackpot.

Dopodomani, il giorno di Ferragosto, debutta in streaming su Prime Video una nuova, scatenata commedia d'azione che vede protagonista la coppia improbabile e divertente formata da John Cena e Awkwafina, già protagonisti assieme di Vacation Friends e del sequel Vacation Friends 2. A dirigere il film, che si intitola Jackpot!, c'è Paul Feig, quello di film come Le amiche della sposa, Spy, il Ghostbusters tutto al femminile del 2016 e L'accademia del bene e del male. Jackpot! è una racconta di una “Grande Lotteria” con una “piccola” fregatura: chiunque ucciderà il vincitore prima del tramonto potrà reclamare legalmente il jackpot multimiliardario. Awkwafina interpreta Katie, una donna che si ritrova per errore in possesso del biglietto vincente e, a malincuore, si allea con l’agente dilettante Noel Cassidy (John Cena), che dovrà farla arrivare viva al tramonto in cambio di una parte del premio. Nel cast c'è spazio anche per Simu Liu, ovvero lo Shang-Chi del MarvelVerse.

Ecco di seguito la trama e il trailer ufficiali di Jackpot!.

In un futuro prossimo, in California è stata appena istituita una “Grande Lotteria” - la posta in gioco: uccidere il vincitore prima del tramonto per reclamare legalmente il suo jackpot multimiliardario. Quando Katie Kim (Awkwafina) si trasferisce a Los Angeles, si ritrova per errore in possesso del biglietto vincente. Nel disperato tentativo di sopravvivere alle orde dei cacciatori di jackpot, si allea a malincuore con un agente dilettante, preposto alla protezione della lotteria, Noel Cassidy (John Cena), che farà di tutto per farla rimanere in vita fino al tramonto in cambio di una parte del premio. Tuttavia, Noel dovrà vedersela con il suo astuto rivale Louis Lewis (Simu Liu), anche lui determinato a riscuotere a tutti i costi la ricompensa di Katie. JACKPOT! è diretto da Paul Feig e scritto da Rob Yescombe.