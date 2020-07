Jack Black vola in piscina: "Sii un eroe, con la mascherina giusta!" [video]

News Cinema

Vista l'emergenza sanitaria che negli Stati Uniti continua ad essere critica, Jack Black dà il suo contributo per sensibilizzare le persone all'uso della mascherina e lo fa con un video estremamente divertente.

Chi non vorrebbe avere Jack Black come amico? Ha talento come attore sullo schermo, ha talento come musicista e cantante sul palco, ma soprattutto è un uomo estremamente divertente. Considerata la situazione critica rispetto all'emergenza sanitaria del Coronavirus in molti stati degli Stati Uniti, tra cui la California e la Florida, Jack Black sostiene l'hashtag #YourActionsSaveLives (le tue azioni salvato vite) con il suo umorismo. È importante sensibilizzare più persone possibili rispetto all'uso delle precauzioni per non contrarre il virus e non contagiare altre persone e, riguardo l'uso della mascherina, Jack Black dice chiaramente "È tempo di essere eroi. Con la maschera. Non di questo tipo... di questo tipo!".

Il video qui sotto che ha postato su Instagram è una delle cose più divertenti pubblicate sul suo account e, forse, ha il superpotere di ricordare che una protezione sul viso è fondamentale averla perché può salvare vite. Dwayne Johnson, suo amico e compagno di set sui due Jumanji, ha commentato: "Questo è ufficialmente il tuo look che preferisco".

Ora i componenti della nostra giuria si esprimono sul tuffo in piscina in slow-motion di Jack Black: 10, 10, 10, 10, 10, 10. Eccellente.





Fonte Video: account Instagram di Jack Black