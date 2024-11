Jack Black è un Babbo Natale... satanico: ecco il trailer di Dear Santa

News Cinema

Black torna a lavorare con i fratelli Farrelly per questa irriverente commedia natalizia targata Paramount+. Ecco il trailer ufficiale originale di Dear Santa.

Non sapete bene come spiegare ai vostri figli che grammatica e sintassi sono importanti? Vi scocciate di fronte ai cosiddetti grammar-nazi?

Beh, per comprendere quanto conti scrivere correttamente parole e frasi, e come anche un piccolo refuso possa comportare delle conseguenze potreste vedere un film che si intitola Dear Santa, e che parte proprio da un errore commesso da un ragazzino americano.

Sì, perché questo giovane protagonista scrive una letterina a Babbo Natale, come da tradizione; solo che, invece di indirizzarla a Santa (ovvero Santa Claus, Babbo Natale), la indirizza a Satan. Sì, Satana.

Per fortuna il Satana in questione non è quello di tanti horror che hanno tolto il sonno a molti suoi coetanei, ma è un Jack Black che ha anche qualcosa del nostro Diego Abatantuono, in alcune espressioni.

Targato Paramount+, Dear Santa è stato scritto da Ricky Blitt, Dan Ewen e Peter Farrelly, e alla regia c'è il fratello di quest'ultimo, Bobby. Black torna così a collaborare con i "terribili" fratelli Farrelly a ventitre anni di distanza da Amore a prima svista, meglio noto col titolo originale di Shallow Hal.

Al fianco dell'attore nel cast del film ci sono Robert Timothy Smith, Keegan-Michael Key, Brianne Howey, Hayes MacArthur, e Post Malone.

Ecco il trailer ufficiale originale di Dear Santa.