Isa Barzizza addio: ci ha lasciato la brillante interprete del cinema e dello spettacolo italiano a lungo a fianco di Totò

Dal varietà al cinema, dai film con Totò alla televisione e al teatro, Isa Barzizza, scomparsa il 28 maggio a Palau all'età di 93 anni, è stata una delle interpreti più significative del nostro spettacolo e vogliamo ricordarla con voi.

E' arrivata ieri 28 maggio in serata la notizia della scomparsa di Isa Barzizza, nome leggendario del nostro spettacolo, a lungo a fianco di Totò sia a teatro che al cinema, attrice poliedrica arrivata dalla rivista alla televisione e al teatro più impegnato. Nata a Sanremo il 22 novembre 1929 è scomparsa a Palau, in Sardegna, dove viveva da 40 anni e da dove occasionalmente tornava a Roma. Chi scrive aveva avuto l'enorme piacere di vederla in scena e di incontrarla al teatro Vascello nel 2015, nello spettacolo di Caterina Venturini Mar del Plata (Nipote n 500), sulle madri e le nonne di Plaza de Mayo alla ricerca dei figli e dei nipoti desaparecidos durante gli anni della dittatura di Videla. L'emozione nel parlarle si era subito dissipata nel vedere la sua semplicità e simpatia e la sua estrema disponibilità nel recitare accanto ad attori non professionisti, con cui si era subito sentita a suo agio, senza mai far valere la sua decennale esperienza. Una donna di rara simpatia e semplicità, che forse avrebbe meritato dal nostro paese un po' di riconoscenza in più, anche se siamo sicuri che la sua sia stata una vita non solo lunga, ma anche serena, nonostante il doloroso lutto per la morte del marito Carlo Alberto Chiesa in un incidente stradale, che tre anni fa aveva rievocato, commuovendosi, a Domenica In.

La carriera di Isa Barzizza

Isa Barzizza era figlia del celeberrimo direttore d'orchestra e compositore Pippo Barzizza, uno dei maestri dello swing in Italia, autore di famose canzoni e colonne sonore, nonché padre protettivo e severo che non vedeva di buon occhio la carriera intrapresa dalla figlia fin da giovanissima, come lei stessa aveva più volte raccontato. Nonostante la sua opposizione, la giovane Isa dopo il liceo e le prime esperienze teatrali entra nella compagnia di Macario: il padre dà il consenso purché sia sempre accompagnata da una governante. Per la sua bellezza e la sua ironia, Isa Barzizza si impone come una delle protagoniste del teatro del varietà nel dopoguerra e dopo Macario incontra il suo secondo Pigmalione, Totò, che affianca sul palcoscenico ed al cui fianco è protagonista di molti film, a cominciare da I due orfanelli del 1947. Dopo la morte del marito nel 1960, quando ha appena 31 anni, per dedicarsi interamente alla figlia abbandona il teatro brillante e il cinema, a cui torna nel 1974 per C'eravamo tanto amati di Ettore Scola. Negli anni Sessanta aveva fondato una società di doppiaggio e negli anni Novanta era tornata al teatro e alla televisione. La sua ultima apparizione sul grande schermo è del 2013, nel film di Fausto Brizzi Indovina chi viene a Natale? Tra le sue apparizioni negli anni Duemila ricordiamo: le serie tv Non lasciamoci più, Valeria medico legale, Butta la luna e i film Una sconfinata giovinezza, Viva l'Italia, Studio illegale.

Oltre alla figlia Carlotta, Isa Barzizza lascia due nipoti, Martino e Nicola. Oggi i funerali alle 17 nella chiesa del Redentore a Palau: è stato proprio il parroco a dare la notizia della scomparsa di questa donna brillante e vivace, provata dalla vita ma mai doma, che ricordiamo con riconoscenza e affetto. Questi, se volete rivederli, i titoli dei film che l'hanno vista accanto a Totò, capace di tenere testa all'inesauribile talento comico e alle improvvisazioni dell'attore: I due orfanelli, Fifa e Arena, Totò al giro d'Italia, I pompieri di Viggiù, Le sei mogli di Barbablù, Figaro qua, Figaro là, Sette ore di guai, Totò a colori, Un turco napoletano, Totò cerca pace.