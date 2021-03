Irish Film Festa Silver Stream: al via oggi 17 marzo l'edizione 2021 gratuita e online

News Cinema

Sarà online dal 17 al 21 marzo l'Irish Film Festa, la rassegna dedicata al cinema irlandese che si svolgerà su una piattaforma dedicata. I film possono essere prenotati gratuitamente.

Comincia giustamente oggi 17 marzo, Festa di San Patrizio, e proseguirà fino al 21 marzo, l'Irish Film Festa Silver Stream, il tradizionale appuntamento festivaliero dedicato al cinema irlandese ideato e diretto da Susanna Pellis, che purtroppo deve ancora rinunciare all'appuntamento con la sala, ma invita tutti gli appassionati a partecipare online.

Le proposte di Irish Film Festa per l’anno 2021 saranno infatti ospitate sulla neonata piattaforma IFI International, riservata ai festival di cinema irlandese che operano a livello internazionale. Con Irish Film Festa Silver Stream, il festival torna alla tradizionale collocazione nel mese di marzo. "Dopo il successo dei corti online, che ci ha piacevolmente sorpresi lo scorso novembre, ci sentiamo incoraggiati a restare in contatto con il nostro pubblico anche in questa forzata modalità virtuale: così questa di San Patrizio è la prima di una serie di iniziative, in streaming o ibride, che stiamo progettando per il 2021. L’abbiamo chiamata Irish Film Fesa Silver Stream, giocando d’assonanza anche per ribadire che il silver screen resta per noi imprescindibile, e ne facciamo a meno solo perché dobbiamo", ha dichiarato il direttore artistico Susanna Pellis.

Il programma di Irish Film Festa Silver Stream propone in streaming per l’Italia tre lungometraggi di recente produzione, tutti in lingua originale con sottotitoli in italiano: "Sono tre film in rappresentanza delle tre principali aree geo-culturali dell’isola – irlandese, nordirlandese, del Gaeltacht – diretti da tre registi che in passato avevano preso parte al nostro festival con i loro già promettenti cortometraggi. Nei cast ci sono attori ormai notissimi a chi ci frequenta: Dara Devaney, Michael McElhatton, Seán T. Ó Meallaigh, Siobhán O’Kelly, Peter Coonan, Nora-Jane Noone, Martin McCann. E poi c’è Liam Neeson, voce narrante di The Hunger". I tre film, Arracht di Tom Silverman, il documentario The Hunger - The Story of the Irish Famine di Ruan Magan e Wildfire (foto) di Cathy Brady, saranno disponibili singolarmente per la visione in streaming da mercoledì 17 a domenica 21 marzo sulla piattaforma di video on demand IFI International.

Dal momento del noleggio, il film resta accessibile per 72 ore; una volta iniziata la visione, gli spettatori hanno 48 ore per completarla. La visione è possibile solo dall’Italia. Gli spettatori possono prenotare i biglietti gratuiti, fino a esaurimento, su https://www.ifiinternational.ie/page/irish-film-festa-