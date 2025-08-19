Io sono nessuno 3, il regista sulla possibile trama: "Potremmo fare come Breaking Bad"

News Cinema

Il regista di Io sono nessuno 2 avrebbe già un'idea per la trama del prossimo film con protagonista Hutch Mansell e la sua famiglia.

Bob Odenkirk ha già ammesso di voler ampliare il franchise di Io sono nessuno. Dopo il primo capitolo lanciato nel 2021 e il diretto sequel del 2025, l’attore di Better Call Saul ha ammesso che gli piacerebbe proseguire con le avventure di Hutch Mansell e la sua famiglia e, stando alle recenti dichiarazioni del regista Timo Tjahjanto, l’intenzione non sarebbe soltanto sua. Assassino professionista, Hutch nel sequel parte con la sua famiglia per una breve vacanza all’insegna del relax. E non aveva di certo messo in conto di imbattersi in un’organizzazione criminale durante il suo breve soggiorno, ma la vita è imprevedibile e Hutch non è il tipo di uomo che si tira indietro. Ragionando sul futuro del franchise, Timo Tjahjanto ha condiviso uno spunto per la trama del terzo film, qualora ottenesse il via libera.

Io sono nessuno 3, il regista condivide i dettagli per un’ipotetica trama

Se Bob Odenkirk ha ammesso che gli piacerebbe esplorare di più il futuro della famiglia Mansell, anche il regista Timo Tjahjanto ha anticipato quale potrebbe essere la possibile trama di un terzo film, puntando ad una direzione ancora più oscura per il franchise. Ai microfoni di Screen Rant, il regista ha tirato in ballo persino Breaking Bad:

Ho detto a Bob [Odenkirk]: "Possiamo andare in entrambe le direzioni. Possiamo coinvolgere ancora di più la famiglia nella tua azione, oppure possiamo andare completamente in stile Breaking Bad". Gli dicevo: "Bob, pensa a questo. Iniziamo in un deserto, e c'è un parco roulotte, dove Hutch Mansell è seduto lì da solo, con la barba lunga, e un fucile in mano. Sua moglie e i suoi figli lo hanno lasciato, e ora è solo". E lui: "Beh, è davvero cupo". Ed è proprio così! Quindi, questa volta, potremmo dire che Becca deve trovare Hutch perché è scomparso da qualche parte. Vedo molte possibilità. Penso che la cosa bella di Hutch sia che, ancora una volta, ovunque portiamo l'azione, potremmo sempre facilmente portare la famiglia. Potremmo sempre fare un pasto con Brady, che sembra crescere e diventare anche lui qualcuno. Il mondo è nostro quando si tratta della famiglia Mansell.