News Cinema

Io sono Nessuno 2: Bob Odenkirk perde le staffe in una sala giochi in questa clip in anteprima esclusiva del film

Antonio Bracco
2

Al cinema dal 14 agosto, Io sono Nessuno 2 è l'occasione per rivedere l'apprezzatissimo attore Bob Odenkirk nel ruolo che lo ha lanciato come eroe del cinema action. In questa clip, che vi presentiamo in anteprima esclusiva, ritroviamo il mood brutale e vivace del primo film uscito nel 2021.

Io sono Nessuno 2: Bob Odenkirk perde le staffe in una sala giochi in questa clip in anteprima esclusiva del film

Bob Odenkirk torna a vestire i panni del marito di periferia, padre e assassino maniaco del lavoro Hutch Mansell nel nuovo capitolo di Io sono Nessuno. Uscito nel 2021, il film è stato una bella sorpresa soprattutto nel presentarci l'attore in una veste action che gli dona moltissimo.

Quattro anni dopo essersi inavvertitamente messo contro la mafia russa, Hutch ha ancora 30 milioni di dollari di debiti con l'organizzazione criminale e li sta ripagando con una serie infinita di colpi ai danni di criminali internazionali. Per quanto gli piaccia l'aspetto "movimentato" del suo lavoro, Hutch e sua moglie Becca, interpretata da Connie Nielsen, non riescono a conciliare come vorrebbero il lato professionale con quello privato. Hutch decide, dunque, che è arrivato il momento di trascorrere qualche giorno rilassante con la famiglia e propone a moglie e figli una breve vacanza nella piccola cittadina di Plummerville, precisamente al Wild Bill's Majestic Midway and Waterpark. Si tratta di un parco divertimenti in cui Hutch e suo fratello Harry trascorrevano le vacanze da bambini. Ma se credete che sia sufficiente una fuga di qualche giorno perché Hutch non venga trovato dai guai (o non sia sempre lui a cercarseli), vi sbagliate di grosso.

Io sono Nessuno 2, al cinema dal 14 agosto distribuito da Universal, è un film d'azione alla John Wick, ma con toni leggeri e una certà vivacità di colori e interpretazioni. Qui sotto una clip in esclusiva per Comingsoon.it che ritrae un estemporaneo momento in cui Hutch perde le staffe.

Io sono Nessuno 2: tramae trailer dell'action movie

Diretto da Timo Tjahjanto, il film segue la storia di Hutch Mansell (Bob Odenkirk), un padre apparentemente tranquillo che cerca di lasciarsi alle spalle un passato violento e pieno di segreti. Da quattro anni Hutch ripaga in silenzio un enorme debito con la mafia russa, eseguendo missioni mirate contro criminali internazionali. La tensione accumulata logora il suo matrimonio con Becca (Connie Nielsen) e minaccia la stabilità della sua famiglia. Decidono così di concedersi una pausa e partire per una breve vacanza con i figli in una località di provincia, Plummerville. Li accompagna anche David (Christopher Lloyd), il padre di Hutch, ex agente segreto in pensione, ancora lucido e sorprendentemente letale. La meta è il Wild Bill's Majestic Midway and Waterpark, un parco divertimenti dove Hutch trascorreva le estati da bambino insieme al fratello Harry (il rapper RZA).
Ma la tregua dura poco. Un banale litigio con alcuni teppisti locali fa finire la famiglia nel mirino dello sceriffo corrotto Abel (Colin Hanks) e del boss criminale Lendina (Sharon Stone), una donna spietata e imprevedibile, a capo di un impero fondato sul ricatto, l'intimidazione e il controllo del territorio.
Qui sotto il trailer di Io sono Nessuno 2.

