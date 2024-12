Io e Te dobbiamo parlare: il film di Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni è campione di incassi delle feste

News Cinema

La nuova commedia di Alessandro Siani, che vede protagonista, al fianco del regista, Leonardo Pieraccioni, è il film italiano più visto delle feste. Il risultato al botteghino di Io e Te dobbiamo parlare rende molto felici il regista e il comico toscano.

A 8 giorni dall’uscita in sala, Io e Te dobbiamo parlare si conferma primo film italiano al boxoffice delle festività natalizie, con un incasso pari a 3.951.175 Euro e oltre 513 mila spettatori. Il nuovo film di e con Alessandro Siani che vede come co-protagonista Leonardo Pieraccioni è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai Cinema in collaborazione con Netflix. A distribuire è invece 01 Distribution.

Il primo ad essere felice di questo risultato è lo stesso Siani, che ci ha tenuto a dire:

La nostra commedia a Natale è stata premiata dal pubblico. Grazie!... è davvero per me un regalo di Natale meraviglioso: ed è anche l’unico regalo che non cambierei mai!!!

Leonardo Pieraccioni ha invece dichiarato:

Grazie a tutti! Siamo davvero felici che il pubblico si stia divertendo così tanto, era proprio nostra intenzione fare un film allegro e spensierato e regalare un po’ di leggerezza.

Lo strepitoso successo di Io e Te dobbiamo parlare è la dimostrazione del fatto che la commedia non è un genere poi così in crisi, soprattutto quando è fatta bene e non si risolve in una sequela di gag fra loro slegate. Non a caso Alessandro Siani ha scelto di circondarsi di grandi attori prestando grande attenzione ai personaggi secondari.

Leggi anche Io e Te dobbiamo parlare: la recensione della commedia di e con Alessandro Siani e con Leonardo Pieraccioni

Io e Te dobbiamo parlare: la trama e il trailer

Interpretato anche da Brenda Lodigiani, Francesca Chillemi e Gea Dall’Orto, Io e Te dobbiamo parlare racconta la storia di Pieraldo e Antonio, due amici poliziotti che soni lo zimbello della centrale in cui operano perché totalmente inadatti al proprio mestiere. Pieraldo ha una relazione con l’ex moglie di Antonio, che non ha un buon rapporto con la figlia perché non è mai presente nella vita della ragazza. Per fortuna arriva per i nostri "eroi" un caso che, se risolto, li riabiliterà agli occhi di tutti. Ecco di nuovo il trailer di Io e Te dobbiamo parlare: