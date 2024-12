Io e Te dobbiamo parlare segna la prima collaborazione fra Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, che insieme funzionano benissimo. La commedia di cui sono protagonisti ha una solida struttura fa molto ridere. La recensione di Carola Proto.

Se il film comico antepone al racconto cinematografico le gag e le battute di uno o più comici e sfrutta in qualche modo la popolarità dei protagonisti per assicurarsi il plauso delle loro irriducibili fan base, la commedia addomestica il comico assoggettandolo alla scrittura ma lasciandogli lo squisito privilegio di proporre variazioni sul tema. Io e te dobbiamo parlare di Alessandro Siani non è un film comico ma una commedia, non soltanto perché contamina il genere con l'action e il poliziesco, o meglio con una parodia del poliziesco, ma perché si affida a una sceneggiatura solida nella quale la risata nasce dalla situazione, dalla boutade, dal gioco e dalla deformazione delle parole, dallo slapstick e dal corpo e dai suoi movimenti, ora fluidi e ora marionettistici e meccanici.

Già questa complessità priva di "cabarettismo" il film di un regista e con un secondo protagonista che vengono proprio dal cabaret, dalle feste in piazza e dalle cantine, ma che hanno presto imparato che il cinema, rispetto alla stand-up comedy, parla una lingua tutta sua. Nel nostro caso le lingue sono due - il napoletano e il toscano - ed entrambe hanno una forte musicalità. Inoltre danno voce a un atteggiamento comico che sfuma i margini e smussa gli angoli. E se una richiama un atteggiamento verso la vita sornione e goliardico, l'altra mescola leggerezza e malinconia, ironia e struggimento.

Funzionano bene insieme Siani e Leonardo Pieraccioni? Decisamente sì, e più che ricordare Massimo Troisi e Roberto Benigni in Non ci resta che piangere, ammesso che sia necessario un paragone, fanno pensare a Ben Stiller e Owen Wilson in Starsky & Hutch, anche se la matrice comica è molto diversa. Sia nella buffa rivisitazione del telefilm poliziesco degli anni '70 che nell'ottava regia di Siani, ci sono due amici sbirri che hanno più di una difficoltà a fermare il crimine. Certo, siccome siamo in Italia, si parla di famiglie, e quindi uno dei due piedipiatti sta con l'ex moglie dell’altro, ma Pieraldo Naselli e Antonio Berlingeri sognano di tendere agguati e acciuffare mariuoli all'americana, visto che si presume che da ragazzi abbiano ingurgitato un'immensa quantità di film e serie tv provenienti dagli USA e in cui si giocava a guardie e ladri. Che poi i buddies riescano meglio quando passano alla modalità "spaghetti con le vongole" è solo un dettaglio, perché comunque portano a casa il risultato proprio come i loro colleghi oltreoceano.

Tornando alla distinzione tra film comico e commedia, è indubbio che a favore della seconda giochino dei personaggi secondari non soltanto ben caratterizzati ma affidati a quella che Alessandro Siani chiama "la nazionale dei comici", e quindi Biagio Izzo, Peppe Lanzetta, Sergio Friscia e soprattutto il favoloso Giovanni Esposito, alle prese con un nuovo dialetto e con una rapina in banca. Ora, un grande mattatore tronfio ed egocentrico non avrebbe mai lasciato campo libero a colleghi bravi come lui per il timore di essere "oscurato". Siani no: Siani è un regista/capocomico, e come tale sceglie con cura gli attori con i quali interagire. In Io e Te dobbiamo parlare c'è inoltre una grande attenzione per il look dei diversi personaggi, e se i vestiti dei protagonisti di un ballo in maschera che ricorda quello di Eyes Wide Shut sono ben più modesti degli abiti confezionati per il film di Stanley Kubrick, non è né per mancanza di denaro né per una qualche forma di sciatteria. Siani sa che anche in questo caso l'italian way aggiunge divertimento, oltre ad essere una grande dimostrazione di autoironia.

Ha un ritmo molto serrato Io e Te dobbiamo parlare. Inoltre Alessandro Siani lascia spazio a Brenda Lodigiani e alla giovane Gea Dall'Orto, che interpretano rispettivamente l'ex moglie di Antonio e sua figlia. Quest'ultima si lamenta di un padre assente, e la sua delusione permette al film di essere attraversato anche dalla giusta tenerezza, e questo perché Siani, come anche Pieraccioni, che forse è appena più smaliziato, non hanno mai messo a tacere il loro "fanciullino", il che non significa scherzare sempre e comunque come si fa in un cinepanettone. Non sappiamo se qui la morale sia "anche il più scemo alla fine ce la fa" o se abbia invece a che vedere con l'amicizia. Sicuramente questi elementi sono presenti nel film, in cui forse non si sentiva il bisogno di una parte romantica. Antonio è invaghito di una poliziotta e la poliziotta è invaghita di lui, ed essendo già la commedia molto ricca, non era necessario che qualcuno si innamorasse di qualcun altro. E tuttavia è proprio una scena con Siani e Francesca Chillemi ambientata in un ristorante di lusso ad essere la più divertente del film.

In un'epoca in cui la commedia è in crisi e si cerca per forza di intrecciarla con il dramma, l’azione o il mistery, Io e Te dobbiamo parlare dimostra che è ancora possibile ridere alle lacrime. Quanti attori e comici sono davvero in grado di scatenare l'ilarità generale? Perché non proviamo a non fare i critici intransigenti e, seguendo il consiglio di Peter Brook, la smettiamo di trovare una diretta proporzionalità fra l'alta qualità di un’opera e il grado di noia che suscita? Suvvia, pensiamo al pubblico e a quanta voglia ha di divertirsi in questo nostro tempo così incerto. Vogliamo lasciargli questo squisito privilegio o dobbiamo per forza spingerlo verso qualcosa di edificante ma punitivo? Per una volta potremmo provare a cambiare punto di vista.