Intimacy Coordination, è ufficiale: il primo corso di formazione in Italia è sponsorizzato da Prime Video

Per la prima volta nel nostro paese arriva un corso di formazione per il ruolo dell'Intimacy Coordinator grazie a IC Italia, Moving Body Arts e Prime Video.

Il ruolo dell'Intimacy Coordinator sarà molto richiesto nelle future produzioni cinematografiche e televisive italiane, essendo già all'estero una figura professionale imprescindibile sui set di film e serie tv. A colmare il gap di questo ritardo per il nostro paese ci ha pensato l'associazione IC Italia, il cui obiettivo è rappresentare la professione "perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità tramite la divulgazione e la pratica dell’operato dell’intimacy coordination, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, per valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, sia per il cinema che per il teatro, come per qualunque altra forma di arte performativa, sia audiovisiva che dal vivo", come si legge sul sito ufficiale.

In collaborazione con il Moving Body Arts, prestigiosa realtà in UK tra le più importanti del settore a livello globale, questo primo corso di formazione avrà la certificazione Intimacy Coordinator Certification Programme, accreditata dal sindacato americano SAG-AFTRA che rappresenta più di 160 mila attori/attrici/artisti di tutto il mondo. La notizia importante è che Prime Video, parte integrante dell'iniziativa, offrirà otto borse di studio per futuri Intimacy Coordinators residenti nel nostro paese.

Il Moving Body Arts Intimacy Coordinator Certification Programme comincerà a Ottobre e la sezione di formazione in presenza sarà ospitata a Roma grazie alla partnership con Prime Video e IC Italia. Prime Video Italia finanzierà in larga parte le otto borse di studio e i/le tirocinanti italianɘ avranno l'opportunità di fare esperienza sui set delle produzioni Original locali, in base alla disponibilità delle stesse.

IC Italia è la prima associazione di categoria italiana fondata da Georgia Lepore (attrice e regista), Sara Palma (regista e sceneggiatrice), Manuela Parodi (attrice e traduttrice); crede nei principi di inclusività e sensibilità delle tematiche di genere, come di ogni altra soggettività non binaria.

Il programma di Moving Body Arts è finanziato anche da ScreenSkills, apprezzato ente benefico dell'industria cinematografica britannica, con 2 borse di studio destinate a residenti in Galles.

Le modalità di iscrizione e le informazioni sono disponibili per la consultazione e il download ai seguenti link:

www.movingbodyarts.com/training-2023-2024

www.intimacycoordination.it