Inizio riprese per Nastro 01, opera prima di Samuel di Marzo con Alessandro Haber

Stanno per iniziare le riprese dell'opera prima di Samuel di Marzo Nastro 01, con Alessandro Haber e Federico Rosati.

Stanno per iniziare le riprese del noir Nastro 01, opera prima di Samuel di Marzo, che ne è anche sceneggiatore insieme a Stefano Cucciniello. Il film è prodotto da Three Lions Production Company e co-finanziato dal Mibact col fondo per i giovani autori under 35. Protagonisti sono Alessandro Haber e Federico Rosati.



La trama di Nastro 01

Alessandro Haber è Mario, un anziano scrittore di gialli che ha perso la voce, alla ricerca dell’ispirazione per un nuovo romanzo e del capitolo conclusivo del suo tormentato passato. Federico Rosati è un doppiatore che, grazie alla sua voce, aiuterà Mario a far luce sui dettagli della sua complicata vicenda.

Il regista di Nastro 01

Classe '97, Samuel di Marzo, avellinese, si approccia al mondo della regia fin da subito con un taglio autoriale e indipendente. Con un team di suoi conterranei, all’età di 16 anni, inizia a produrre e dirigere i suoi primi cortometraggi. Laureatosi in comunicazione audiovisiva, decide di proseguire i suoi studi a Roma, dove frequenta l’accademia di regia Artithesi e la masterclass a cura di Gabriele Muccino. Nel 2019 firma la regia per il cortometraggio Tutte le strade, con la partecipazione di Alessandro Haber, che si aggiudica il premio per miglior cortometraggio nell’ambito del Laceno d’Oro e del Festival del Cinema Italiano. Prima della pandemia, gira Quelli che eravamo, cortometraggio distribuito da Premiere Film che si aggiudica miglior cast all’Asti Film Festival. Parallelamente si impegna alla sceneggiatura della sua opera prima, scritta a quattro mani con Stefano Cucciniello.

(foto di Gioele Vetriano)