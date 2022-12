Inizia la stagione dei Premi: rivediamo su NOW alcuni dei film più ricompensati degli ultimi anni

News Cinema

È tempo di recuperare alcuni titoli dei migliori film degli ultimi anni vincitori di diversi premi cinematografici, disponibili in streaming su NOW.

Il 2022 non si è ancora concluso, è vero, ma la stagione dei tanti premi cinematografici che andranno a riconoscere i maggiori conseguimenti artistici dell'anno è iniziata. Scopriremo presto quali sono le performance di attori e attrici che hanno lasciato il segno e quali lavori di artigianato si sono messi in risalto con costumi e scenografie. Saranno premiate le storie più emozionanti, veicolate attraverso le più suggestive musiche dei compositori e state tradotte visivamente dal gran lavoro dei direttori della fotografia sotto la supervisione generale dei registi.

Questa attesa di nomination e successive premiazioni ci ricorda intanto che ci sono film dei recenti anni, festeggiati alle cerimonie dei maggiori riconoscimenti come gli Oscar, i Golden Globe e i britannici Bafta Award, che potremmo non aver ancora visto o che vorremmo rivedere. Qui sotto trovate alcuni titoli pluripremiati, tra dramma, musical e commedia, tutti disponibili su Sky e in streaming su NOW .

1917 - Vincitore di 3 Oscar, 2 Golden Globe, 7 Bafta

Diretto da Sam Mendes con un falso e impressionante lungo piano sequenza per poter narrare la vicenda in tempo reale, il film racconta un anno cruciale della Prima guerra mondiale. La storia è vissuta dal punto di vista di due giovani caporali britannici, Schofield e Blake che prima di essere camerati, sono soprattutto amici. Non stupisce dunque che vengano scelti proprio loro due, insieme, per portare a termine un'ardua missione.



I due devono attraversare l'ostile territorio nemico per consegnare un messaggio a un battaglione di 1600 uomini, tra cui il fratello di Blake. Così facendo, impedirebbero ai soldati di cadere in una trappola mortale, ordita dai tedeschi. I due soldati sono interpretati dai giovani attori George MacKay e Dean-Charles Chapman, ma 1917 si fregia della presenza di alcuni grandi attori britannici in ruoli secondari, come Mark Strong, Richard Madden, Colin Firth e Benedict Cumberbatch.



Guarda 1917 su NOW



1917: Il Trailer Italiano Finale del Film - HD

Green Book - Vincitore di 3 Oscar, 3 Golden Globe, 1 Bafta

Con la regia di Peter Farrelly, uno dei due fratelli autori di film demenziali come Scemo e più scemo, Green Book si ispira alla storia vera del buttafuori italoamericano Frank Anthony Vallelonga, detto Tony Lip, che nel 1962 fu assunto come autista per accompagnare da New York verso il sud degli Stati Uniti uno dei pianisti più celebrati dell'epoca, l'afroamericano Donald Walbridge Shirley, detto Don. Fu lui stesso a volere e ad assumere un autista/bodyguard che lo accompagnasse in questo lungo viaggio.



In quegli anni era ancora estremamente presente il razzismo nella società americana e chi aveva la pelle scura erano caldamente invitati a viaggiare con la Negro Motorist Green Book alla mano, una specie di mappa di motel, ristoranti e distributori di benzina in cui gli afroamericani erano ben accetti. Nel viaggio, Tony Lip e Don Shirley, interpretati dai fantastici Viggo Mortensen e Mahershala Ali, devono imparare a conoscersi e a rispettarsi a vicenda.



Guarda Green Book su NOW



Green Book: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Moonlight - Vincitore di 3 Oscar, 1 Golden Globe

Chiron è un bambino afroamericano di Miami che vive con la madre tossicodipendente Paula. Così come a casa, non ha una vita facile neanche fuori essendo costantemente preso di mira dai suoi coetanei. Mentre fugge da un gruppo di bulli, Chiron incontra lo spacciatore Juan. L'uomo decide di prendersi cura di lui e, con il benestare della fidanzata Teresa, lo accoglie come un figlio. Juan gli permette di conoscere un clima familiare stabile e basato sul reciproco affetto, passandogli la passione per il mare.

Non senza nuovi dolori legati ad altri avvenimenti, Chiron va avanti e scopre qualcosa di diverso sulla sua sessualità. Intanto gli anni passano ed è ormai adulto. Per sopravvivere, spaccia droga ad Atlanta e grazie alla sua stazza nessuno osa contraddirlo. Sua madre Paula si è disintossicata, ma i due non hanno ancora avuto un vero confronto. Il suo passato è pronto per tornare a galla e lui non può non affrontarlo.



Scritto e diretto da Barry Jenkins, Moonlight è interpretato da Alex R. Hibbert, Ashton Sanders e Trevante Rhodes, i tre attori che danno vita al personaggio di Chiron in versione bambino, teenager e adulto, e da Mahershala Ali, Naomi Harris e Janelle Monáe. Moonlight è anche il vincitore dell'Oscar come miglior film in quella paradossale cerimonia di premiazione del 2017 con il famigerato scambio della busta per cui erano prima saliti sul palco gli autori di La La Land.



Guarda Moonlight su NOW



Moonlight: Il trailer italiano del film - HD

The Social Network - Vincitore di 3 Oscar, 4 Golden Globe, 3 Bafta

The Social Network unisce l'occhio di David Fincher alla mano di Aaron Sorkin in quello che è uno dei più felici matrimoni artistici tra regia e sceneggiatura degli ultimi anni. Come ben sappiamo, il film narra le origini dell'idea maturata nella testa di Mark Zuckerberg, quando pensò a creare una community virtuale all'interno dell'Università in cui era studente, un sito con profili individuali in cui ognuno poteva condividere le proprie informazioni ed entrare in contatto con altri compagni universitari.



Quel social network è andato molto oltre la sua idea iniziale e oggi ha cambiato, in parte in meglio e in parte in peggio, le vite delle persone di tutto il mondo. Facebook conta 2 miliardi e 800 milioni di iscritti, senza contare Instagram e Whatsapp che appartengono sempre alla società di Zuckerberg. Il film è interpretato da Jesse Eisenberg, Rooney Mara, Armie Hammer e Andrew Garfield.



Guarda The Social Network su NOW



The Social Network: Nuovo trailer del film basato sulla storia dei fondatori di Facebook

La La Land - Vincitore di 6 Oscar, 7 Golden Globe, 4 Bafta

Mia è una ragazza determinata a inseguire il proprio sogno di diventare attrice, Sebastian è un bravo jazzista che, nell'attesa di aprirsi un locale tutto suo, si guadagna da vivere suonando malvolentieri in un piano bar. I due si conoscono a una festa sulle colline di Hollywood, anche se lei lo aveva già visto esibirsi in quel locale.

Dopo una serie di incontri casuali, tra Mia e Sebastian si crea un rapporto d'amicizia che evolve in una travolgente passione, alimentata dalla condivisione di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una complicità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco. Ma proprio quando inizieranno ad arrivare i primi successi, i due si dovranno confrontare con importanti scelte e con le loro ambizioni professionali, le quali rimetteranno in discussione il loro rapporto.



Scritto e diretto da Damien Chazelle e con l'eccezionale lavoro su canzoni e musiche di Justin Hurwitz, Benj Pasek e Justin Paul, La La Land è interpretato dai carismatici Emma Stone e Ryan Gosling.



Guarda La La Land su NOW



La La Land: Trailer ufficiale in italiano - HD

American Hustle - Vincitore di 3 Golden Globe, 3 Bafta