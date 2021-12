Inexorable: la recensione del thriller tutto in una casa con Benoît Poelvoorde

News Cinema

Inexorable rende omaggio ai thriller erotici degli anni '90 per raccontarci una storia di menzogna e di una donna misteriosa un po' prevedibile ma stilisticamente interessante e dotata della giusta compassione umana.

Una casa di campagna che potrebbe ricordare Downton Abbey o la villa de La regola del gioco di Jean Renoir, una famiglia la cui felicità apparente è suggellata dall'arrivo di un grosso e festoso cane bianco, una ragazza sola sensuale eppure eterea ed evanescente come un fantasma, uno scrittore in preda a una crisi di ispirazione. Ecco, in poche frasi, la premessa narrativa - o gli ingredienti base - di Inexorable, il nuovo film di Fabrice Du Welz, regista belga che sceglie di fare un film in controtendenza con i precedenti e di attenersi, almeno sulle prime, a una mise en scéne classica. Ma non ci inganniamo, perché all'origine della tragica vicenda del mediocre e mendace Marcel Bellmer c'è prima l'intenzione di tentare un genere e poi di cucire addosso al genere la storia giusta, e in fondo non c’è nulla di male in questo.

Da spettatore e da cinéphile, Du Welz decide di omaggiare i thriller erotici della sua adolescenza - da Basic Instinct ad Attrazione fatale - per parlare d’altro, in primis della vulnerabilità umana, perfino quella di chi si è accomodato felicemente nella menzogna e si ritrova di fronte a una prematura resa dei conti. E’ il caso, come dicevamo, di un uomo mediocre che, come un parassita, ha vissuto alle spalle della sua bella moglie, che gli ha pubblicato un romanzo che fin dal principio capiamo essere non suo. Come in un dramma shakespeariano o in una tragedia greca, la colpa del personaggio principale è imperdonabile, e a minacciare un ordine apparente arriva, come nel più tradizionale dei romanzi, "lo straniero". E tuttavia, a distanziare il film da illustri predecessori che affondano le radici nei secula seculorum, c’è comunque una compassione, una comprensione delle motivazioni o meglio del senso di inferiorità innato del protagonista, che magari non viene salvato, ma risulta comunque caricato della giusta umanità. Marcel, che può fare solo sesso violento e resterà sempre un perdente, un arrampicatore sociale, è nello stesso tempo un padre amorevole, ed essendo un narciso, non appena viene adulato dalla giovane Gloria e si sente perciò intellettualmente migliore lei, comincia a desiderarla, perché sentirsi superiore scatena le sue fantasie sessuali. Il fatto è, però, che le scene con i due non sono affatto erotiche, perché lui è goffo, e lo stomaco prominente di Benoît Poelvoorde gli toglie ogni sensualità, mentre lei, pur essendo implacabile, è commovente, fragile come una bambina e, ahinoi, prigioniera del suo valore simbolico, archetipico, sottolineato dal suo abito bianco e dai suoi lineamenti perfetti.

Eppure, grazie all'interpretazione di Alba Gaïa Bellugi, Gloria acquista anche una forza deflagrante, una prepotente carnalità, ad esempio quando, per simulare l'attacco di un cane, si morde l'avambraccio fino a strapparsi la pelle. La performance dell’attrice è solida e, oltre alla ferocia e alla determinazione, e soprattutto all’animalità, che ha il suo corrispettivo nel nuovo cane di famiglia, che però un padrone l’ha trovato, viene fuori un bisogno d’affetto che deriva da un passato su cui non si fa chiarezza più di tanto, perché il pubblico è chiamato a collaborare per trovare (o non trovare) le giuste risposte al termine della visione di Inexorable. Sfortunatamente, lo spettatore più smaliziato intuisce fin da subito che Gloria ha a che fare con la colossale bugia di Marcel, che fra i due scoppierà prima o poi la passione e che lei sarà veicolo di distruzione.

Ora, questa prevedibilità dell’intreccio toglie appeal a un film che sembra voler fare della suspense il suo tessuto connettivo. E allora, se invece del "cosa" è il "come" ad avere più importanza, dobbiamo ammettere che certe scelte stilistiche sono molto interessanti, a cominciare da quell’uso insistito della luce rossa nelle scene più crudeli, in contrasto con sequenze da ghost story. Certo, nell’immensa casa in cui un autore di libri non ha nemmeno la capacità di scrivere su un foglio più volte "Il mattino ha l’oro in bocca", non può certo esserci quell’ironia luciferina e quell’orrore che rendevano unico e irripetibile Shining. La regia è comunque solida, e il rispetto delle unità di tempo, luogo e azione assicura la giusta claustrofobia al racconto e l’inesorabilità della punizione per chi ha bellamente ingannato.