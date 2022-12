Indiana Jones e la ruota del destino, trailer e titolo italiani svelati!

News Cinema

È disponibile, a breve distanza dal trailer in lingua originale, il primo trailer italiano di Indiana Jones e la ruota del destino: è questo il titolo ufficiale italiano di Indiana Jones 5, in arrivo nei nostri cinema il 30 giugno 2023. Gustatevi il trailer col doppiaggio che ci si aspetta, cioè con la voce dell'immancabile Michele Gammino su Harrison Ford. Il cast del film di James Mangold comprende anche Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Antonio Banderas e, sì, il mitico Sallah interpretato da John Rhys-Davies!



Indiana Jones 5: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Indiana Jones e la ruota del destino, finalmente arriva Indiana Jones 5

E alla fine Indiana Jones 5 è arrivato: con l'uscita di Indiana Jones e la ruota del destino si chiuderà il ciclo del personaggio interpretato da Harrison Ford. Almeno, il regista e cosceneggiatore James Mangold ha confermato che ha concepito il film come un sipario su quella versione del personaggio, poi non sappiamo di certo cosa avrà mai in serbo il futuro di Indy presso la Lucasfilm / Disney.

Nel frattempo, in questo quinto capitolo, seguiremo Henry Jones Jr. in crisi perché superato da un mondo che non riconosce più: siamo nel 1969, l'uomo ha appena messo piede sulla Luna, e con la NASA lavorano ex-scienziati nazisti come Voller, un tempo nemici giurati del professore. Ce ne sarebbe abbastanza per godersi pensione e vita con Marion, ma ecco sbucare la figlioccia Helena (parente di Marcus Brody, a quanto si dice), con una nuova avventura e un altro artifatto da recuperare, che naturalmente fa gola anche a Voller. Cosa sarà mai la "ruota del tempo"? La pensione è rimandata!

La sceneggiatura del film è cofirmata dai fratelli Butterworth, che per Mangold hanno scritto anche Le Mans '66.

Indiana Jones 5: il primo poster italiano di Indiana Jones e La Ruota del Destino