Incanto, in anteprima esclusiva il poster della fiaba con Giorgio Panariello, Vittoria Puccini e Greg

News Cinema

Vi mostriamo in anteprima esclusiva il poster di Incanto, film fiabesco di Pier Paolo Paganelli, interpretato dalla piccola Mia McGovern Zaini insieme a Vittoria Puccini, Greg, Giorgio Panariello, Stefano Pesce e Giorgio Colangeli. Al cinema dal 3 luglio per Adler Entertainment.

In anteprima esclusiva vi mostriamo il poster di Incanto, un film fantasy italiano diretto da Pier Paolo Paganelli e interpretato dalla giovane Mia McGovern Zaini con Vittoria Puccini, Claudio Gregori, Giorgio Panariello, Mia Benedetta, Stefano Pesce e Giorgio Colangeli. Il lungometraggio sarà in sala dal 3 luglio 2025 e si basa su una sceneggiatura scritta dallo stesso Paganelli con Jacopo Del Giudice e Davide Rossetti. La storia è uno sguardo sul mondo del circo e dell'arte, chiave per ritrovare la propria identità, nel nome della gentilezza e dell'immaginazione.





Incanto, la trama del film con Vittoria Puccini diretto da Pier Paolo Paganelli

La storia di Incanto si incentra sulle vicissitudini della piccola Margot (Mia McGovern Zaini), che rimane orfana a dieci anni. Purtroppo il ricco padre Ludovico avrebbe voluto che continuasse ad abitare serenamente nella villa di famiglia, trasformata in orfanotrofio, insieme ad altri bambini, ma la governante Felicia (Vittoria Puccini) ha altri piani. La perfida è infatti interessata all'ingente patrimonio, cosicché, con la complicità del suo spasimante Max (Greg), sfrutta i bambini e tiene Margot segregata. La piccola, che per tristezza non parla più, riesce tuttavia a scappare e finisce per sua fortuna in un accogliente circo. Secondo il clown bianco Charlie (Giorgio Panariello), il tendone racchiude una magia: forse la stessa magia che permette a Margot di ricominciare a parlare e di trovare una sua dimensione. Ma fino a quando riuscirà a tenersi lontana da Felicia, che la sta cercando?

Pier Paolo Paganelli, regista e cosceneggiatore di Incanto, ha di recente diretto per Sky il docufilm Fuorigioco - una storia di vita e di sport su Beppe Signori, ma si è fatto notare nel 2014 firmando il cortometraggio animato in stop-motion La valigia sull'Alzheimer, nomination ai David e ai Nastri d'Argento. Incanto è una coproduzione Propaganda Italia - Rai Cinema - Potemkino - Shelter Prod, distribuita in sala da Adler Entertainment.

Oltre ai citati, il cast comprende Zackary Delmas, Paolo Sassanelli, Andrea Bosca, Lorenzo Nohman, Massimo Pio Giunto.