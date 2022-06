Incantation: il trailer ufficiale dell'horror taiwanese in arrivo su Netflix

News Cinema

Debutta l'8 luglio in streaming sulla piattaforma un horror found footage campione d'incassi a Taiwan. Diretto da Kevin Ko, ha ottenuto sette candidature ai Taipei Film Award (tra cui Miglior film e Miglior regista), è stato presentato al Far East Film fest 2022 e sono già in corso i preparativi per un sequel.

In streaming su Netflix dall'8 luglio sarà disponibile Incantation, un horror found footage realizzato a Taiwan che è stato campione d'incassi in patria (è il film più visto del 2022 a Taiwan, con oltre 170 milioni di dollari taiwanesi di incasso, pari a 5,7 milioni di dollari statunitensi) e ha ottenuto anche sette candidature ai Taipei Film Award (tra cui Miglior film e Miglior regista), finendo anche con l'essere presentato in anteprima internazionale al Far East Film di Udine poche settimane fa.

Diretto da Kevin Ho, Incantation, di cui è già un preparazione un sequel diretto dallo stesso regista, è stato ispirato alla vera storia di una famiglia dedita a culti pagani, e mescola il found footage al mockumentary, con momenti in cui i protagonisti si rivolgono direttamente alla macchina da presa, e quindi al pubblico, rompendo la cosiddetta quarta parete.

Per il suo film Ko si è ispirato alla cultura di Internet, dai thread sui forum ai confessionali degli YouTuber fino alle catene di Sant'Antonio via email.

Tra le ispirazioni cinematografiche del regista ci sono poi molti titoli appartenenti all'ondata di horror asiatici diventati popolari in tutto il mondo durante gli anni '90 e i primi anni 2000: da The Ring a Dark Water, passando per The Call o The Eye.

Questo è il trailer ufficiale di Incantation, seguito dalla trama diffusa da Netflix.





Sei anni fa, Li Ronan è stata vittima di una maledizione dopo aver infranto un tabù religioso. Ora deve proteggere sua figlia dalle conseguenze delle sue azioni. Questo film found footage è ispirato a una storia vera.