In arrivo un altro film da La lega degli straordinari gentlemen di Alan Moore

Dopo la poco riuscita trasposizione del 2003, La leggenda degli uomini straordinari, con Sean Connery, il graphic novel di Alan Moore "La lega degli straordinari gentlemen" sarà oggetto di un film per Hulu, destinato allo streaming.

Nel 2003, "La lega degli straordinari gentlemen", il graphic novel di Alan Moore e Kevin O'Neill, arrivò al cinema in una versione action-adventure assai deludente: il film era La leggenda degli uomini straordinari (già il titolo italiano è fuorviante), ispirato liberamente al primo volume delle storie, e purtroppo fu quello che segnò l'addio alle scene del leggendario Sean Connery. Da anni si parla di una nuova versione e si era ipotizzata anche l'idea di una serie tv, ma oggi si sa che ci sarà un altro film che - almeno in America - sarà realizzato per la piattaforma streaming Hulu.

Di cosa parla "La lega degli straordinari gentlemen"

Se non siete lettori del genere, vi rinfreschiamo le idee sulla particolarità de "La lega degli straordinari gentlemen". Nella storia, che racchiude 4 volumi, dal 1999 al 2007, Alan Moore immagina che nel 1898 a Mina Murray (personaggio femminile del Dracula di Bram Stoker) venga chiesto da Campion Bond (nonno di James Bond) di mettere su una lega di personaggi straordinari che difendano le sorti dell'Impero Britannico. E indovinate chi sono? Il Capitano Nemo (da 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne), Allan Quatermain (dai libri di Henry Rider Haggard), Dr. Jekyll (dal capolavoro di Robert Louis Stevenson) e Hawley Griffin, ovvero l'Uomo invisibile (dal romanzo di H. G. Wells). I gentlemen aiutano nel caso particolare a porre fine a una guerra tra gang che vede coinvolti Fu Machu (personaggio creato da Sax Rohmer) e il Professor Moriarty, nemesi di Sherlock Holmes.

La nuova versione in preparazione di The League of Extraordinary Gentlemen

A produrre la nuova versione della storia di Alan Moore sono i Walt Disney 20th Century Studios per Hulu. La sceneggiatura è stata affidata a Justin Haythe e nella produzione c'è anche Don Murphy, che produsse il film del 2003. Dal momento che siamo ancora nelle fasi iniziali, non ci sono ancora un regista o degli attori coinvolti. La Fox aveva acquistato i diritti del graphic novel qualche anno fa per farne una serie tv, ma da allora se ne sono perse le tracce, anche se forse sarebbe questo il formato migliore per portare le avventure degli straordinari gentiluomini sullo schermo.