Improvvisamente a Natale mi sposo: il trailer ufficiale e il poster della commedia delle feste

Un sequel che riconduce Diego Abatantuono e Violante Placido fra i monti nell'hotel di famiglia. Padre e figlia insieme a un cast composto di nuove entrate per Improvvisamente a Natale mi sposo. Vi presentiamo il trailer e il poster.

L'autunno si è affacciato, finalmente anche dal punto di vista metereologico, ed ecco l'attenzione andare alle prossime feste, ai film pensati per tutta la famiglia come il sequel di Improvvisamente Natale, Improvvisamente a Natale mi sposo, sempre diretto da Francesco Patierno, in uscita il prossimo 16 novembre per Notorious Pictures. Arrivano quindi un po' in anticipo, le feste, con il ritorno di Diego Abatantuono, Violante Placido, Nino Frassica e Michele Foresta, alias Mago Forest, insieme ad alcune novità come Elio, Primo Reggiani oltre a Carol Alt, che recita in italiano.

In questo nuovo capitolo, sarà il nonno a radunare tutti per dare loro una grande novità: a Natale si sposa. Molti colpi di scena si susseguiranno, tra una figlia sospettosa, un prete ficcanaso e un integerrimo sindaco in eterno conflitto, una promessa sposa dall’incerto passato e una nipote alle prese con la prima cotta.

Il trailer di Improvvisamente a Natale mi sposo

Improvvisamente a Natale mi sposo: Il Trailer Ufficiale del Film con Diego Abatantuono - HD

Il poster di Improvvisamente a Natale mi sposo