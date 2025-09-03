Il sequel di 28 Anni Dopo ha un primo trailer ufficiale, adrenalinico e inquietante

News Cinema

28 Years Later: The Bone Temple, quarto atto della saga horror postapocalittica e sequel diretto di 28 anni dopo, si mostra con un tesissimo primo trailer ufficiale. Dirige Nia DaCosta, nel cast ancora Ralph Fiennes.

Dovremmo vedere nei cinema italiani il sequel di 28 anni dopo nel gennaio 2026, nel frattempo possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale di 28 Years Later: The Bone Temple: la tensione inquietante è sempre garantita dalla coppia Alex Garland alla sceneggiatura e Danny Boyle in questo caso alla produzione, perché la regia è passata a Nia DaCosta, ansiosa di lasciarsi alle spalle la pessima esperienza di The Marvels. Si tratta del quarto capitolo della saga horror-postapocalittica, composta finora da 28 giorni dopo, 28 settimane dopo e 28 anni dopo, distribuito poco più di due mesi fa.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/28-anni-dopo-the-bone-temple/67727/video/?vid=47867" title="28 Anni Dopo: The Bone Temple: Il Trailer Ufficiale del Film sequel - HD">28 Anni Dopo: The Bone Temple: Il Trailer Ufficiale del Film sequel - HD</a>

28 anni dopo, il sequel e il suo sinistro Tempio di Ossa

Il cast di 28 anni dopo: The Bone Temple, come sempre in questi casi, miscela vecchi volti del cast con nuovi arrivi: nel film torneranno Jack O'Connell (Sir Jimmy Crystal), Alfie Williams (Spike), Ralph Fiennes (il dr. Ian Kelson), Chi Lewis-Parry ("Samson"), Cillian Murphy (Jim, iconico titolare del ciclo narrativo). Insieme a loro ci saranno Emma Laird, Maura Bird ed Erin Kellyman, tra gli altri.

Nella sinossi ufficiale, ci viene anticipato che il Dr. Kelson instaurerà un rapporto nuovo, dalle possibili conseguenze pesanti per il mondo che li circonda. Spike nel frattempo precipita nell'incubo dopo l'incontro con Jimmy Crystal. L'idea è che ormai, al cospetto di un famigerato "Tempio delle Ossa", la minaccia degli infetti sia del tutto secondaria, rispetto alla follia crescente dei sopravvissuti.

The Bone Temple è il secondo atto di una trilogia che porterà uniformemente le firme di Garland (di recente autore in proprio di Warfare) e di Danny Boyle, che tornerà proprio alla regia del terzo atto, le cui tempistiche al momento non sono chiare. 28 anni dopo, costato secondo The Hollywood Reporter sui 60 milioni di dollari, ne ha raccolti nel mondo circa 150.500.000 (fonte Boxofficemojo). 28 giorni dopo di Boyle e 28 settimane dopo di Juan Carlos Fresnadillo sono usciti rispettivamente nel 2002 e nel 2007. Leggi anche 28 Anni Dopo, la recensione del film: Danny Boyle contro le aspettative del pubblico