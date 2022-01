Il ritratto del Duca: trailer e poster italiani ufficiali della commedia inglese con Jim Broadbent e Helen Mirren

News Cinema

Presentato a Venezia due anni fa, questo divertentissimo film tratto da incredibili eventi realmente accaduti è stato l'ultimo del compianto Roger Michell, morto lo scorso settembre a 65 anni. Il ritratto del Duca debutterà nei cinema italiani il 3 marzo con Bim Distribuzione.

Al Festival di Venezia di due anni da, quello del 2020, venne presentato un film davvero molto divertente, intitolato The Duke, interpretato da uno straordinario Jim Broadbent, che era afficancato da una non meno brava Helen Mirren e da Matthew Goode, e diretto da Roger Michell, specialista della commedia: romantica, come nel caso di Notting Hill, ma non solo.

La pandemia ha fatto rimanere questo film nei cassetti delle distribuzioni molto a lungo, e nel frattempo, lo scorso settembre, Michell è morto a soli 65 anni. Ora, finalmente, The Duke si prepara a debuttare nei cinema italiani: lo farà il 3 marzo grazie a Bim Distribuzione e col titolo Il ritratto del Duca.

Il film, infatti, racconta un'incredibile storia vera accaduta in Inghilterra all'inizo degli anni Sessanta, quando un eccentrico pensionato di nome Kempton Bunton finì sulle prime pagine di tutti i giornali perché protagonista di una rocambolesca vicenda. Bunton, infatti, aveva trafugato dalla National Gallery di Londra il Ritratto del duca di Wellington di Francisco Goya che era appena stato acquistato da un collezionista americano per una cifra altissima.

Mitchell, a Venezia, definì il suo film una "healing comedy", uno di quei film che fanno star bene, oltre che sorridere o ridere: e di questo genere di film, mi permetto di dire, pare esserci un gran bisogno in questo periodo così complicato per la vita di tutti. Quindi, ecco: fossi in voi mi segnerei in agenda la data del 3 marzo (ma ci saranno anche anteprime dal 28 febbraio) e il titolo Il ritratto del Duca.

