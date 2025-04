Il ritorno del folk horror: ecco il trailer di The Severed Sun

News Cinema

Esce a maggio negli USA un nuovo film appartenente a questo amato sottogenere del cinema dell'orrore. Ecco il trailer, il poster e la trama di The Severed Sun.

Quando è fatto bene, e non è facile, il folk horror è uno dei sottogeneri del cinema dell'orrore che regala le maggiori soddisfazioni.

Al folk horror, oltre al capolavoro The Wicker Man, appartengono film anche molto diversi tra loro, da Witchfinder General al recente The Devil's Bath, passando per Children of the Corn, Il rituale, Kill List, The Witch, Midsommar e molti altri ancora.

A maggio negli Stati Uniti, sia in sala che in digitale, esce un nuovo promettente film appartenente a questo filone: si intitola The Severed Sun, è stato presentato in prima mondiale qualche mese fa al Fantastic Fest e ve ne mostriamo di seguito il trailer ufficiale.

Ambientato, come spesso accade, all'interno di una comunità religiosa isolata, The Severed Sun racconde delle terribili conseguenze che si scatenano quando la figlia del pastore uccide il marito violento, scatendo una forza maligna che ha l'aspetto di un bestia misteriosa dagli occhi bianchi e scintillanti. Dopo settimane di eventi oscuri e sangionosi, il sospetto e la paranoia si diffondono nella comunità, e la ragazza viene messa sotto accusa. Ma lei è decisa a ribellarsi all'ipocrisia che vede nel padre e nei suoi seguaci.

Scritto e diretto da Dean Puckett, qui al suo esordio nel lungometraggio dopo una serie di apprezzati corti horror, il film vede protagonisti Emma Appleton , Toby Stephens, Jodhi May, Lewis Gribben, Barney Harris, Oliver Maltman e James Swanton.

The Severed Sun: trailer e poster del nuovo folk horror