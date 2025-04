Il regime iraniano condanna i registi de Il mio giardino persiano

News Cinema

La coppia di registi Maryam Moghadam e Behtash Sanaeeha, che hanno raccontato nello splendido Il mio giardino persiano la storia di una donna anziana in cerca di amore e nella sua quotidianità senza velo sono stati condannati dall'ignobile regime degli ayatollah.

Il regime iraniano si accanisce ancora una volta, nella sua cieca furia liberticida, contro registi iraniani che rivendicano la loro libertà di artisti e hanno il coraggio di raccontare il loro paese com'è, e non come i barbuti vorrebbero che venisse falsamente rappresentato. Questa volta è il turno di Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha, autori del bellissimo Il mio giardino persiano, uscito da noi per Academy Two, superando i 100 mila spettatori, dopo aver iniziato alla Berlinale un lungo percorso di successo nel circuito dei festival internazionali. Ai registi era stato vietato di lasciare il paese durante la post produzione, e di presenziare alla prima berlinese, come ci hanno raccontato loro stessi in questa intervista dalla loro casa di Tehran. Il film racconta di una donna anziana e del suo desiderio di una relazione con un altro uomo, senza essere sposati, venendo mostrata senza il velo. Inaccettabile per gli ayatollah.

Erano da tempo in attesa di processo e di una sentenza per risibili accuse degne solo di un regime. Una corte di giustizia li ha condannati a 14 mesi di prigione, sospesi per cinque anni, e una multa per aver "diffuso bugie con l'intenzione di disturbare l'opinione pubblica", secondo l'agenzia AFP. Un'altra multa è stata inflitta per aver "mostrato un film senza licenza di proiezione", oltre a un altro anno di prigione, sempre sospeso per cinque anni, con il sequesto dell'equipaggiamento tecnico per girare, per aver "partecipato alla produzione di un contenuto volgare".

Maryam Moghadam ha così commentato la sentenza alla radio pubblica svedese, "Mostrare la realtà è illegale, non ci è permesso di mostrare chi siamo. Dobbiamo essere come quando siamo fuori per strada". Tutta la nostra solidarietà a due artisti liberi e coraggiosi.