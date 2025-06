Il Premio Hamilton Behind the Camera - Nastri d'Argento 2025: il vincitore è Paolo Genovese

News Cinema

Hamilton è partner dei Nastri d'Argento e riconosce il grande lavoro degli artisti dietro la macchina da presa assegnando il premio Hamilton Behind the Camera - Nastri d'Argento, andato quest'anno a Paolo Genovese per il suo ultimo successo che tutti abbiamo visto al cinema: FolleMente.

Il cinema è uno degli universi più affascinanti del nostro presente: ci consente di evadere senza muoverci, di vivere esistenze diverse dalla nostra, di emozionarci attraverso storie che ci parlano, spesso, della nostra stessa umanità. Ma il suo incanto non si esaurisce sul grande schermo. Siamo attratti dal magnetismo di chi lo crea, dal glamour dei red carpet, dai riflettori degli eventi e dall’aura mitica delle star. Eppure, c’è un altro lato, spesso invisibile ma altrettanto affascinante: quello delle maestranze. Dietro ogni film c’è un esercito silenzioso di professionisti: registi, produttori, direttori della fotografia, scenografi, costumisti, compositori. Tutti lavorano in sinergia per dare forma a una visione. È questo gioco di squadra a permettere allo spettatore di sognare.

È proprio questo mondo nascosto che Hamilton, storico marchio americano-svizzero di orologeria, ha scelto di celebrare attraverso gli Hamilton Behind the Camera Awards, nati nel 2006. Premi pensati per rendere omaggio a quei talenti che operano lontano dall’obiettivo, ma senza i quali nessun film esisterebbe. I candidati vengono selezionati tra i migliori talenti che si sono distinti nell’anno in corso, i cui lavori fanno parte di film presentati nei principali festival internazionali, come Cannes, Venezia e Toronto. La cerimonia americana ha ospitato protagonisti illustri come Darren Aronofsky, Paul Dano, Mary Zophres, Pietro Scalia, Claudio Miranda, Pablo Larraín, Luca Guadagnino e Rian Johnson. A consegnare i premi, nomi del calibro di Harrison Ford, Kristen Stewart, Javier Bardem, Patricia Arquette ed Ewan McGregor.

Il legame tra Hamilton e la settima arte affonda le radici nel lontano 1932, con la comparsa dell’Hamilton Flintridge in Shanghai Express accanto a Marlene Dietrich. Da allora, oltre 500 titoli hanno incluso i suoi segnatempo, oggi veri oggetti cult: dal Ventura di Men in Black al Murph di Interstellar, fino al Khaki Navy BeLOWZERO di The Martian. In alcuni casi, come in Tenet o Dune: Parte 2, il brand ha progettato modelli unici, su richiesta dei registi, diventando parte integrante del processo creativo. E per pellicole come Oppenheimer, è stato possibile attingere a collezioni private per reperire orologi vintage coerenti con l’epoca raccontata. Perché, che si tratti di una creazione su misura o di un pezzo d’archivio, un orologio può diventare un frammento di storia, capace di rendere un film ancora più autentico.

Premio Hamilton Behind the Camera - Nastri D'Argento 2025: il vincitore è Paolo Genovese





Paolo Genovese, nato a Roma nel 1966, è un regista e sceneggiatore tra i più noti del cinema italiano contemporaneo. Laureato in Economia, ha iniziato la carriera nella pubblicità, dove ha firmato oltre 300 spot per grandi marchi e vinto importanti premi, incluso quello come miglior regista pubblicitario nel 2003. Ha anche insegnato linguaggi audiovisivi presso lo IED e altre scuole di comunicazione. Il suo debutto al cinema arriva nel 2001 con Incantesimo Napoletano, vincitore di un David di Donatello. Negli anni successivi alterna cinema e TV con titoli come Immaturi, Una famiglia perfetta, Tutta colpa di Freud e Perfetti sconosciuti, suo successo internazionale più grande che vanta il maggior numero di remake. Da allora, continua a firmare film e romanzi di successo, come Il primo giorno della mia vita e Supereroi, trasformati anche in pellicole.

Nel 2023 debutta alla regia teatrale con l’adattamento di Perfetti sconosciuti e firma I Leoni di Sicilia, serie prodotta per Disney+ e Rai1. FolleMente, suo ultimo lavoro uscito tre mesi fa, ha superato al box office italiano gli incassi di Perfetti sconosciuti, ed è per celebrare questo nuovo grande successo che ha ricevuto Il premio Hamilton Behind the Camera - Nastri D'Argento 2025. Paolo Genovese non ha scritto e diretto solo una commedia romantica campione d’incasso, ma ha regalato a milioni di spettatori l’originalissima lettura delle emozioni spesso contrastanti che si nascondono dietro ogni primo incontro sentimentale. FolleMente ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti per scoprire i meccanismi misteriosi che ci fanno agire e sono proprio quelle personalità che dietro i due protagonisti di una serata molto strana (interpretati da Pilar Fogliati e Edoardo Leo) finiranno per animarsi discutendo, litigando, divertendosi, commuovendosi e sgomitando per cercare di avere il sopravvento gli uni sugli altri fino al gran finale.

Il riconoscimento gli è stato consegnato da Andreas Albeck, brand manager Hamilton Italia.







La cerimonia dei Nastri D'Argento si è svolta giovedì 16 giugno 2025 al Museo MAXXI di Roma. Qui sotto il video dell'evento.





