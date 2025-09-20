TGCom24
News Cinema

Il perché dietro all’outfit di Margot Robbie alla prima di A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario

di Cinzia Galgano

Alla première londinese del nuovo film con Colin Farrell, l’attrice ha scelto un abito Armani Privé che non è solo un omaggio al defunto stilista, ma anche una risposta alle critiche ricevute in passato.

Il perché dietro all’outfit di Margot Robbie alla prima di A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario

Margot Robbie ha infiammato il red carpet di Londra con un vestito che ha fatto subito discutere: un abito sheer ricoperto di cristalli e paillettes, portato con un tanga decorato in bella vista. Un look audace che ha monopolizzato i flash dei fotografi e scatenato diverse reazioni sui social.

Ma dietro questa scelta non c’è semplicemente la voglia di stupire: Margot Robbie ha voluto lanciare un messaggio chiaro, tra tributo e rivincita personale. Da un lato, l’omaggio a Giorgio Armani, scomparso poche settimane fa. Dall’altro, la volontà di rispondere in modo elegante a chi, solo un anno fa, aveva deriso la sua immagine.

Cosa è successo un anno fa

Lo scorso anno Robbie era apparsa incinta sul red carpet con un abito grigio aderente. Quelle immagini, insieme ad alcune foto delle vacanze con il marito, erano bastate a scatenare i tabloid. Diversi giornali avevano ridicolizzato il suo fisico, arrivando persino a ribattezzarla Margot Blobby.

Un soprannome crudele, che ha trasformato un momento naturale come la maternità in un’occasione di body shaming. L’attrice non aveva mai replicato apertamente, ma oggi, con il look scelto per la première, sembra voler dare una risposta implicita ma decisa.

Il film che nasce da una sceneggiatura speciale

Al di là del tappeto rosso, il vero centro della serata era la prima mondiale di A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario. Si tratta di un progetto che ha attirato attenzione ancor prima dell'inizio delle riprese.

La sceneggiatura era stata, infatti, inserita nella Black List del 2020, la classifica che ogni anno segnala le migliori storie non ancora prodotte. Un riconoscimento che spesso anticipa grandi successi e che ha convinto Sony a investire circa 50 milioni di dollari per portare la storia sul grande schermo.

Di cosa parla A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario?

I protagonisti sono due sconosciuti che varcano porte misteriose, dietro le quali si nascondono i ricordi più importanti delle loro vite: l’infanzia, le scelte decisive, i momenti intensi e dolorosi.

Per la prima volta non li rivivono da soli, ma insieme, condividendoli. È in questa esperienza che nasce un legame speciale, capace di trasformare il viaggio in molto più di un’avventura fantastica: diventa un percorso interiore, che porta a riflettere su cosa significhi amare, accettare se stessi e convivere con il proprio passato.

A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario uscirà al cinema il 2 ottobre. Con una sceneggiatura già apprezzata dagli addetti ai lavori, l’alchimia tra Margot Robbie e Colin Farrell e un red carpet che ha fatto discutere in tutto il mondo, il film si candida a essere uno dei titoli più attesi della stagione.

di Cinzia Galgano
