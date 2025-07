Il Matrimonio del mio Migliore Amico, il sequel è in fase di sviluppo

News Cinema

A pochissimi giorni di distanza dalle dichiarazioni di Dermot Mulroney, è stato riferito che un sequel di Il matrimonio del mio migliore amico è nelle fasi iniziali di sviluppo.

Soltanto pochi giorni fa Dermot Mulroney aveva riacceso la speranza dei fan accennando ad un possibile sequel di Il Matrimonio del mio Migliore Amico e quella possibilità è diventata rapidamente realtà, come confermato da Collider. Secondo quanto riferito, la sceneggiatrice candidata all’Oscar Celine Song avrebbe in programma un progetto interessante: realizzare il sequel di Il matrimonio del mio migliore amico per conto di Sony Pictures.

Commedia romantica del 1997 con protagoniste Julia Roberts e Cameron Diaz, racconta la storia di Julianne e Michael, amici storici che tempo addietro avevano stretto un patto: se non avessero trovato l’amore entro i 28 anni, si sarebbero sposati. Michael, però, informa Julianne di non essere più single e molto presto si sposerà con Kimberly. Julianne si rende conto di essere ancora innamorata di Michael e vuole sabotare le nozze, così tenta in ogni modo di screditare la futura sposa. Per scoprire come va a finire, vi suggeriamo di recuperare il film, soprattutto perché un sequel è in arrivo, seppur attualmente alle sue fasi iniziali di sviluppo.

Come precisa Collider, il sequel di Il Matrimonio del mio Migliore Amico ha scelto soltanto la sua sceneggiatrice al momento, per cui non sappiamo chi si occuperà della regia né tantomeno di chi apparirà nel cast. Dermot Mulroney, pochi giorni fa, ha stuzzicato la curiosità dei fan riaccendendo la speranza in merito ad un ritorno: “L'ultima volta che ne ho sentito parlare, cito, erano avvocati che parlavano, chiudi le virgolette”, aveva spiegato al New York Post. Qualche anno fa, precisamente nel 2023, Julia Roberts si era detta interessata all’idea di riprendere il ruolo di Julianne in un possibile sequel. Ospite al Watch What Happens Live, all’attrice è stato chiesto quale film avrebbe volentieri rivisitato e non ha impiegato molto tempo prima di scegliere Il matrimonio del mio migliore amico. Considerato che sono trascorsi quasi 30 anni dalla distribuzione di quel film, oggi cosa potrebbe raccontare con lo stesso cast? È possibile che si tratti più di un remake? Dovremo attendere per scoprirne di più.