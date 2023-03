Il lungo addio: la forza dolce del Marlowe di Elliott Gould, la libertà totale di Robert Altman

News Cinema

Usciva cinquant'anni fa questo capolavoro della storia del cinema, un hard boiled apparentemente senza troppa tensione ma con dentro una libertà, una malinconia e un'ironia irripetibili. Un film senza il quale non sarebbero esistiti altri grandissimi lavori come Il grande Lebowski e Vizio di forma.

Il grande Lebowski ce l’avete tutti presente, no? Jeff Bridges, il Drugo, il tappeto, i nichilisti, il White Russian, il bowling e le ceneri di Walter. Il grande Lebowski è un capolavoro, un cult movie, e su questo penso siamo tutti d’accordo.

Magari non avete tutti presente allo stesso modo Vizio di forma, il che è male, perché anche Vizio di forma è un capolavoro, una delle vette del cinema di P.T. Anderson, e a modo suo un cult movie.

Ecco. Né Il grande Lebowski né Vizio di forma, né il Drugo di Jeff Bridges né il Doc Sportello di Joaquin Phoenix esisterebbero se, prima di loro, non fosse esistito Il lungo addio, e il Philip Marlowe di Elliott Gould.

Il punto, in realtà, non è questo. Ovviamente.

Ma mettere lì sopra, in cima al pezzo, Il grande Lebowski e Vizio di forma, Jeff Bridges e Joaquin Phoenix, i fratelli Coen e P.T. Anderson, serviva solo per avere la vostra attenzione. Una mossa pubblicitaria, come le tette sulle copertine dell’Espresso e di Panorama di quando ero un ragazzino.

Perché ammettiamo: non sarebbe stato altrettanto facile avere la vostra attenzione con Il lungo addio, Elliott Gould, e Robert Altman.

Eppure.

Eppure avrebbe dovuto esserlo, perché Il lungo addio è un capolavoro. Uno dei film più grandi della storia del cinema, Gould un grandissimo attore, qui probabilmente al suo meglio, e Altman un regista straordinario.





Siamo all’inizio degli anni Settanta, e qualcuno a Hollywood si mette in testa di fare un film da un romanzo di Raymond Chandler del 1953, uno di quelli con protagonista il detective Philip Marlowe, simbolo del cinema hard boiled, quello con la sigaretta sempre in bocca, la disillusione sempre addosso, che lavora per 50 dollari al giorno più le spese e che, per praticamente tutti, è l'Humphrey Bogart del Grande sonno.

Quel qualcuno avrebbe voluto a dirigere Howard Hawks (regista proprio del Grande sonno), o magari Peter Bogdanovich, ma loro dissero no. Avrebbe voluto Robert Mitchum o Lee Marvin come protagonista, ma Robert Altman, cui la produzione si era rivolta su suggerimento di Bogdanovich, e che non era granché interessato, disse no. Io il film lo faccio, disse Altman, che aveva già alle spalle film come M*A*S*H e I compari, ma solo se mi date Elliott Gould come protagonista.





Abbiamo detto che Chandler e Marlowe, al cinema, erano sempre stati sinonimo di noir e di Bogart. Di un immaginario ben preciso. Di regole precise, di stilemi ben definiti, per usare una parola da critico. Ecco.

Robert Altman, che è sempre stato anarchico e liberissimo, nel suo approccio al cinema, quella roba lì, il noir classico, l’immaginario di Bogart, di quelle storie fatte di intrighi e ombre, di duri, pistole, pupe, e della fighezza ruvida di Marlowe, lo prende e non lo butta via, ma lo smonta e lo rimonta come piace a lui, come si sente di fare, come è in linea con i tempi.

Los Angeles è sempre Los Angeles, certo, ma la Los Angeles di Bogart non è certo quella del 1973, che viveva ancora dell’onda lunga della Summer of Love ma che già vedeva i primi segni di un riflusso fatto di salutismo, abbronzature, edonismo e avidità.

Nel 1973 Janis Joplin e Jimi Hendrix erano morti da tre anni, Jim Morrison da due, i Pink Floyd parlavano del lato oscuro della luna, David Bowie mandava in pensione Ziggy Stardust, Tom Waits esordiva con “Closing Time”. Per dire.





Ecco che allora la Los Angeles del Lungo addio è assolatissima, il film prevalentemente diurno, anche se i colori sono deboli, e spesso personaggi e azioni sono mostrati attraverso il filtro di vetri, finestre, riflessi. Tutto è illuminato, ma tutto è poco chiaro, un po' opaco, misterioso.

Ecco che allora il Marlowe ha sì delle vicine hippie che fanno yoga sul terrazzo e suonano i bonghi e stanno sempre mezze nude, ma al resto della gente con cui si troverà ad avere a che fare pace e amore e spiritualità interessano poco, e pensano tutti, o quasi, al denaro.

Ma, ancora una volta, non è questa la cosa davvero importante.

Il fatto è che a Altman della trama, del giallo, del noir importa pochissimo. Come importerà pochissimo a Anderson in Vizio di forma, o ai Coen nel Grande Lebowski. Il romanzo di Chandler, Altman, lo riduce e lo tradisce, semmai si rifà a una raccolta di lettere e appunti dello scrittore, ma è del tutto evidente da come gestisce il suo racconto che quello che vuole fare è raccontare un personaggio, il suo andare quasi alla deriva trascinato da eventi misteriosi, poco chiari, che sono solo un pretesto per esplorare le assurdità del mondo, e del cinema, e osservarle con ironico disincanto.





Il Marlowe di Gould non è un duro, non è cool. Cioè: lo è, ma non come poteva esserlo Bogart, ma come lo saranno il Drugo e Doc Sportello.

Il Marlowe di Gould è sornione, scanzonato, calmo. Calmissimo. Fin quasi a rasentare l’indifferenza, quell’indifferenza che pare dimostrare di fronte alle grazie delle sue disinibite dirimpettaie.

Fuma sempre, accende i cerini su qualsiasi superficie possibile e immaginabile, la sua frase ricorrente è “It’s ok by me”. Una scrollata di spalle e via. In fondo, cosa importa? Cos’ha da perdere? La vita? It’s ok by me.

Altman ce lo presenta impegnato a cercare di trovare il cibo per il suo gatto. Coury Brand Cat Food. L’unico che mangia. Come ha scritto Roger Ebert, Marlowe tiene al suo gatto più di quanto chiunque tenga a lui.

E Marlowe è un gatto lui stesso. Indolente, solitario. Vuole stare tranquillo, non abbaia, non è un cane. Anche se gli artigli, li ha, volendo.

Nel supermercato nel quale vaga alla ricerca del cibo per gatti di marca Coury Brand, come il Drugo vagherà alla ricerca di latte, e dove era entrato lasciando le luci dell’auto accese, scrollando le spalle di fronte a chi glielo fa notare, il commesso lo sfotte: “Che me ne faccio di un gatto, io ho una ragazza!”. Lui, parlando tra sé come farà per tutto il film, ironicamente smontando e rimontando i cliché del noir, Marlowe dirà “Lui ha una ragazza, e io un gatto”. Tutto qui.





Eppure.

Eppure Marlowe, Marlowe il calmo, Marlowe il sarcastico, Marlowe l’indifferente, non tiene solo al suo gatto. Tiene all’amicizia, per esempio, tanto da aiutare quell’amico che bussa alla sua porta di notte chiedendo di essere portato in Messico, e che lo mette nel gran casino fatto di mogli morte, allibratori, scrittori alcolizzati e psichiatri opportunisti in cui finisce. Tiene alla giustizia, a modo suo. Tiene alla morale, come dimostra un finale folgorante e magnifico, nel quale Marlowe sarà pure condannato a essere un perdente, e ha pure perso il gatto, e però. Però.

Niente spoiler. Artigli.





Altman racconta Marlowe, e Los Angeles, e tutti gli altri personaggi, e quello che succede, con quella libertà assoluta e totale, con quella fluidità di racconto che sembra abbattere i limiti stessi dell’immagine cinematografica, quelli della cornice dell’inquadratura, che poi porterà all’espressione massima in Nashville.

Altman segue Marlowe, mentre viene sballotato da una trama misteriosa da un incontro all’altro, da una villa sulla spiaggia a Malibù al suo scalcinato appartamento, e poi a casa di un boss, e poi in Messico, e mentre segue Marlowe divaga, inquadra riflessi sulle carrozzerie delle auto, ragazze che fanno yoga, cani che si accoppiano in strada, Marlowe che passeggia sulla spiaggia visto attraverso una finestra.





Alla fine del Lungo addio, in quel finale calmo e esplosivo assieme, quel finale che, esattamente come all’inizio, prende allegramente per il culo Hollywood sulle note di “Hooray for Hollywood”, e che ribadisce come tutto quello che abbiamo visto è stata, anche, un satira sul cinema, le sue regole e la sua città, quello che rimane addosso è uno stato d’animo, un sentimento. Quello che laggiù, in America, chiamano “mellow”.

Una mollezza dolce e calma.

La mollezza di Marlowe, del suo vestito stazzonato, della sua espressione ironica, dell’armonica che suona allontanandosi a piedi, dopo aver regalato allo spettatore una miscela unica di libertà e di disincanto, battute memorabili e momenti di tensione inaspettata, la sensazione di poter vedere di tutto e incontrare chiunque, senza fretta, senza ansia, senza voglia di dimostrare niente a nessuno, con un sorriso melanconico e ironico sulle labbra, consapevoli che il mondo non è pulito né lineare, che il gatto è sparito, le luci della macchina rimaste accese, soldi in tasca non ce ne sono, gli amici non solo tali ma, hey: "It’s ok by me".