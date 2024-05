Il Locarno Kids Award assegnato a Claude Barras, che presenterà Sauvages visto a Cannes

News Cinema

Il regista d'animazione Claude Barras, reso celebre e amato per La mia vita da zucchina, sarà premiato con il Locarno Kids Award il prossimo agosto, quando presenterà il suo ultimo film presentato al Festival di Cannes.

Il regista e animatore svizzero Claude Barras riceverà durante la prossima edizione del Locarno Film Festival il Locarno Kids Award, riconoscimento dedicato alle personalità capaci di far arrivare il cinema agli spettatori più piccoli. Autore dell’amatissimo La mia vita da Zucchina (2016), Barras porterà il suo ultimo lungometraggio animato Sauvages (2024) – appena presentato fuori concorso a Cannes – in Piazza Grande la sera di martedì 13 agosto.

Con l'uscita nel 2016 di La mia vita da zucchina, la commedia in stop-motion scritta insieme a Céline Sciamma, Claude Barras ha conquistato il pubblico internazionale, ottenendo due César e una nomination agli Oscar. A partire dall’anno seguente, con Nancy Huston e Morgan Navarro, Barras ha cominciato a sviluppare l’idea per un nuovo lungometraggio d’animazione, scritto poi insieme a Catherine Paillé: Sauvages (2024), che approderà a Locarno dopo la première a Cannes e racconta la lotta di un cucciolo di orango e dei suoi amici per salvare la foresta del Borneo. La prima svizzera del film avverrà la sera di martedì 13 agosto in Piazza Grande dopo la consegna del premio, e sarà seguita la mattina successiva da un incontro pubblico con il regista.

Il Locarno Kids Award la Mobiliare è un premio attribuito dal Festival a una personalità in grado di avvicinare al cinema gli spettatori più giovani, stimolandone la curiosità e l’entusiasmo nei confronti delle meraviglie del grande schermo. In questo senso la produzione di Barras risulta esemplare, in quanto aspira a un cinema socialmente consapevole e capace di conservare il proprio inesauribile potenziale d’intrattenimento, combinato a un’estrema raffinatezza creativa.

Giona A. Nazzaro, Direttore artistico: “Claude Barras è uno dei grandi artefici dell’immaginario collettivo dei nostri tempi. La genialità mélièsiana del suo lavoro sull’animazione si riaggancia direttamente alle origini stesse della settima arte, intrecciandosi con le trasformazioni del cinema contemporaneo. Artista dal tocco inimitabile sin dai suoi primi passi, Barras è il fautore di un cinema civile e impegnato che con il suo lavoro – avanguardistico e popolare – ha favorito un fertile dialogo intergenerazionale, mettendo al centro del suo agire i nodi chiave del nostro rapporto con il mondo e l'ambiente. Poeta e visionario, Claude Barras è un autore e un cineasta unico nel panorama del cinema contemporaneo: il Locarno Film Festival è onorato di celebrarlo in Piazza Grande con il prestigioso Locarno Kids Award la Mobiliare.”

Istituito nel 2021, il Locarno Kids Award la Mobiliare è stato assegnato in passato a Mamoru Hosoda (2021), Gitanjali Rao (2022) e Luc Jacquet (2023). La 77esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 7 al 17 agosto 2024.