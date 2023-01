Il Gladiatore 2, Russell Crowe svela se apparirà nel sequel

News Cinema

Ridley Scott torna alla regia per il sequel de Il Gladiatore, ma cosa ne sarà di Russell Crowe? L'attore ha svelato se parteciperà al film.

Da quando è stato annunciato il sequel de Il Gladiatore con un nuovo protagonista, il pubblico non ha potuto fare a meno di interrogarsi sul possibile coinvolgimento di Russell Crowe. Protagonista del primo film, uscito nel 2000 con la regia di Ridley Scott, Crowe ad oggi è un punto di riferimento nel panorama hollywoodiano e riportarlo al cinema con un sequel a distanza di 23 anni potrebbe essere una mossa astuta. Eppure, dopo voci di corridoio mai confermate, è stato Russell Crowe a puntualizzare come stanno le cose.



Il Gladiatore 2, Russell Crowe svela se prenderà parte al sequel

Ridley Scott naturalmente tornerà al timone del film sequel, ma ha scelto un nuovo protagonista per Il Gladiatore 2. Paul Mescal prenderà quindi il posto di Russell Crowe guidando una nuova trama. Film cult degli Anni 2000, Il Gladiatore è ispirato al romanzo Those about to die di Daniel Mannix pubblicato nel 1958 e ha fatto incetta di premi. Ha portato a casa cinque premi Oscar nelle categorie principali come miglior film, miglior attore protagonista per Russell Crowe e migliori costumi trattandosi di un film storico. A distanza di 23 anni dal suo debutto e successo tra botteghino e critica, Il Gladiatore ha ottenuto l’ok per un progetto sequel che tuttavia cambia protagonista. Paul Mescal è un attore noto soprattutto per aver recitato in Normal People in TV e di recente al cinema con La figlia oscura, Aftersun e God’s Creatures. In merito al sequel, Russell Crowe ha chiarito che no, non prenderà parte al film. Tuttavia è a conoscenza di alcuni dettagli interessanti della trama. Ai microfoni del podcast Fitzy e Wippa, l’attore ha raccontato che tempo addietro Ridley Scott l’aveva contattato per Il Gladiatore 2:

Sì, ne abbiamo parlato a cena. Quindi so più o meno da cosa parte la storia. Se ricordi, c’era un ragazzino che voleva battere il Gladiatore. Oggi quel ragazzino è cresciuto ed è diventato l’imperatore. Non so cos’altro accadrà a questo punto, ma questa è l’idea di partenza, quindi non si tratta di un remake, ma non è neppure un sequel diretto. Non si può riprendere dal nulla dopo 30 anni.

Pare quindi che Russell Crowe non riprenderà il suo ruolo come il generale romano Massimo Decimo Meridio nel sequel de Il Gladiatore. Considerando il finale del primo film, sarebbe una scelta più che comprensibile. Eppure, come riporta ScreenRant, la sceneggiatura originale includeva il ritorno di Massimo resuscitato dagli dei. Poi quella trama è stata scartata.