Il giorno più bello, ma anche no: video intervista con Stefano De Martino e il regista della commedia

News Cinema

Esordio sorprendente per Stefano De Martino al cinema come attore nella commedia Il giorno più bello opera prima da regista dell'autore televisivo Andrea Zalone. La video intervista a loro e a Fiammetta Cicogna.

Deve essere tutto perfetto, Il giorno più bello. Questo sulla carta, ma nella realtà della commedia nelle sale per 01 Distribution non tutto va esattamente come sperato.

Stefano De Martino esordisce al cinema come sposo bello e ballerino di Fiammetta Cigogna nel film corale che segna l'esordio alla regia dell'autore televisivo Andrea Zalone, spalla fuoricampo di Maurizio Crozza nei suoi programmi da ridere.

Vi presentiamo una video intervista con i novelli sposi e il regista de Il giorno più bello.