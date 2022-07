Il figlio del cimitero di Neil Gaiman arriva al cinema!

News Cinema

Uno dei libri per ragazzi più belli di quell'inesauribile maestro della narrativa fantastica che è Neil Gaiman, "The Graveyard Book" ovvero Il figlio del cimitero, arriverà al cinema con la Disney, che ha appena scelto il suo regista in Marc Forster, che per lo Studio ha già diretto Ritorno al bosco dei Cento Acri. Vediamo cosa si sa di questo adattamento.

The Graveyard Book

"Il figlio del cimitero", questo il titolo italiano, è stato pubblicato nel 2008 e ha vinto parecchi premi letterari, tra cui l'American Newberry Medal. Il libro racconta la storia di Nobody (Bod) Owen, un ragazzino cresciuto dai fantasmi e altre creature soprannaturali (che gli insegnano alcune delle loro capacità) all'interno di un cimitero, dopo che la sua famiglia è stata assassinata. Un libro affascinante dove i temi dell'orrore cari ai ragazzi si intrecciano con quello della perdita e di una minaccia molto più terrena e malvagia: nel romanzo gli spettri sono generalmente esseri benevoli.

Per adattare questo libro per il grande schermo è stato scelto David Magee, che ha all'attivo film come Il ritorno di Mary Poppins e L'Accademia del Bene e del Male. Il rischio, in questo caso, ma speriamo che non accada, è di edulcorare un po' troppo gli aspetti più cupi della narrazione, che nel libro sono in perfetto equlibrio.