Il divorzio fra Angelina Jolie e Brad Pitt è finalmente realtà: l'ex coppia più bella di Hollywood ha trovato un accordo

Dopo 8 anni di battaglie legali, Brad Pitt e Angelina Jolie sono finalmente divorziati. L'avvocato dell'attrice fa sapere che la sua cliente si sente sollevata nonostante sia esausta.

Dopo 8 lunghi anni di dispute legali, Angelina Jolie e Brad Pitt hanno finalmente trovato un accordo sul divorzio e ieri, 30 dicembre 2024, hanno formalmente sciolto il loro matrimonio. La notizia arriva da Variety che a sua volta cita come fonte People. A provare un grande sollievo per la fine delle "ostilità" è stata soprattutto Angelina Jolie, come afferma l'avvocato dell’attrice, che ha dichiarato:

Più di 8 anni fa, Angelina ha chiesto il divorzio dal signor Pitt. Lei e i suoi figli hanno lasciato tutte le proprietà che condividevano con il signor Pitt e, da quel momento, lei si è impegnata per trovare pace e guarigione per la famiglia. Questa è solo una parte di un lungo processo cominciato 8 anni fa. A essere sinceri, Angelina è esausta, ma è sollevata per il fatto che questa parte sia finita.

Breve storia del divorzio Jolie/Pitt

Nel 2016 ha fatto il giro del mondo la notizia che, durante un viaggio su un aereo privato, Brad Pitt ha cercato di strozzare (così è stato riportato) uno dei figli per poi colpirne un altro in viso. L'attore avrebbe inoltre afferrato per la testa Angelina Jolie cominciando a scuoterla. Qualche giorno dopo, la Jolie ha presentato domanda di divorzio. Di recente l'avvocato dell'attrice ha voluto rendere noto il fatto che gli episodi di violenza domestica di cui si è reso colpevole Brad Pitt erano cominciati ben prima del 2016. Nel 2022 Pitt ha accusato la Jolie di aver violato gli accordi contrattuali relativi alla loro azienda vinicola Château Miraval, vendendo la sua quota senza comunicarlo all'ex marito. I legali di Angelina hanno intentato una controquerela, accusando Brad di aver impedito alla Jolie di mettere in vendita la sua metà dell'azienda a meno di non firmare un accordo secondo il quale non le sarebbe stato consentito di parlare, al di fuori di un'aula di tribunale, dei comportamenti violenti del consorte, in altre parole delle violenze fisiche e psicologiche di lui ai danni dei figli.

È sempre triste quando un amore finisce e una coppia che sembrava perfetta si lascia. Non facendo parte della famiglia Jolie/Pitt, non sapremo mai veramente come sono andate le cose, lasciateci però dire che, mentre Angelina Jolie è psicologicamente provata e in questi anni non ha minimamente pensato di lanciarsi in una nuova relazione perché al primo posto c'erano i figli, Brad Pitt, dopo un periodo molto difficile in cui ha sofferto di depressione e ha ceduto alle lusinghe dell'alcool e della droga, è ora felicemente insieme a una donna più giovane di 30 anni. Cosa significa tutto questo? Significa (forse) che, in certi contesti, alla fine gli uomini cadono sempre in piedi.