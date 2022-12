Il Corsetto dell'Imperatrice, il ritratto trascinante e libero di una Sissi inedita

News Cinema

Una donna libera e irrequieta costretta nei panni soffocanti di imperatrice da vetrina. Il corsetto dell'imperatrice in uscita oggi in sala per BIM regala un ritratto irriverente di una Sissi come non l'abbiamo mai vista con una splendida interpretazione di Vicky Krieps.

Passiva e sofferente. Così ci è stata più volte tramandata da giovanissima nei film spensierati degli anni '50 la personalità poliedrica della Principessa Sissi, ovvero Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, nata Duchessa di Baviera poi dopo il matrimonio con Francesco Giuseppe Imperatrice d'Austria e Regina di Ungheria, oltre a molte altre cose. Arriva ora nei cinema un ritratto che ci regala una prospettiva diversa, mettendo in luce la personalità irriverente e ribelle di una donna cresciuta al di fuori dei contesti paludati dell'aristocrazia europea. Il corsetto dell'imperatrice, in originale Corsage, è una delizia tanto elegante formalmente quanto in continua ebollizione, nobilitata dall'interpretazione mirabile, e premiata nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes, di Vicky Krieps, lussemburghese oltre che poliglotta e cosmopolita proprio come Sissi.



Il corsetto dell'Imperatrice: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Sempre una questione di abiti, per lei: moltiplicatori di bellezza nel Filo nascosto, il film che l'ha lanciata, soffocante metafore di una vita a corte insoddisfacente, fatta solo di gesti superficiali di rappresentanza, ne Il corsetto dell'imperatrice. Il suo ruolo si limita praticamente a un guscio vuoto, a una capigliatura splendida e curata che rappresenta il contributo principale richiesto. Ma lei è abituata a vivere nella natura, senza formalismi, a interessarsi ai poveri e alle lotte interne all'impero con le minoranze oppresse. Proprio lei che per un capriccio ingiusto del destino finì poi nel tramonto dell'Ottocento (e dell'Impero asburgico) uccisa da un anarchico italiano, in un'epoca di attentati terroristici che faranno scuola.

Uno sguardo irriverente ma non indifferente, quello di Marie Kruetzer, candidato austriaco per gli Oscar oltre che tre volte nominato agli European Film Awards, che delinea un personaggio contraddittorio con pennellate realistiche e a tratti brutali, ma sempre calorose ed empatiche. Il film racconta a partire dal 1877 pochi anni di vita di una donna in una chiave contemporanea tanto quanto alcune scelte musicali anacronistiche, come una splendida versione a corte (cantata dalla francese Camille) di As Tears Go By dei Rolling Stones.

La libertà che gli è impedita a corte, insofferente alle apparizioni pubbliche alle quali spesso e volentieri invia "una sosia", Sissi la ritrova proprio davanti a una rudimentale macchina da presa presentatagli da un giovane inventore francese. L'imperatrice è una donna moderna chiusa in un'epoca opprimente e disperatamente orientata a un futuro in movimento, contro le fotografie che riteneva bugiarde nella loro presunzione di rappresentare il vero, o peggio ancora i ritratti dipinti su tela e di rappresentanza. Un audace ritratto di una donna ossessionata dalla sua immagine e dalla linea, dallo sfiorire della sua bellezza giunta a 40 anni (età media per la donna di allora), con un pessimo rapporto di amore e soprattutto odio con il cibo.

Emerge però anche una fotografia apparentemente parziale, ma abilmente universale, di un'epoca sclerotizzata in cui le monarchie e gli imperi stavano per soccombere all'energica spinta dei nazionalismi. Non sfuggirà a un occhio contemporaneo il paradosso - in un film che non si priva di gustosi momenti ironici - di un serioso dottore di corte che prescrive all'imperatrice un moderno ritrovato della medicina, "senza effetti nocivi", sotto forma di iniezioni in vena di eroina. Questo mentre una donna vista a fumare era inaccettabile fonte di vergogna pubblica.