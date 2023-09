Il convegno - The Conference: il trailer della commedia horror svedese targato Netflix

News Cinema

Debutta in streaming sulla piattaforma il 13 ottobre questo film proveniente dalla Svezia. Ecco trailer e trama di The Conference.

Uno dei prossimi horror in arrivo su Netflix è venato di commedia e arriva dalla Svezia: si intitola Il convegno (The Conference come titolo internazionale), e sarà disponibile in streaming dal 13 ottobre.

Questa la sua trama ufficiale:

Il convegno è una commedia su una conferenza di team building di un gruppo di dipendenti municipali che si trasforma in un incubo quando cominciano a circolare accuse di corruzione che guastano l'ambiente di lavoro. Nel frattempo, in questo slasher svedese con personaggi cordiali e umoristici, una misteriosa figura comincia a dare la caccia e a uccidere i partecipanti uno a uno.

Diretto da Patrik Eklund, il film porta sullo schermo il romanzo di Mats Strandberg pubblicato nel 2021, uno dei più prolifici autori di libri horror del paese scandinavo, pubblicato in più di trenta pesi, tra i quali l'Italia, dove è edito da Giunti, Salani, De Agostini e Il Saggiatore.

Strandberg è legato al film anche in qualità di produttore esecutivo, mentre ad adattare il suo libro è stato Thomas Moldestad. Nel cast ci sono Katia Winter, Adam Lundgren, Eva Melander, Bahar Pars, Maria Sid, Marie Agerhäll, Christoffer Nordenrot, Amed Bozan, Lola Zackow, Claes Hartelius, Cecilia Nilsson, Jimmy Lindström, Martin Lagos.

