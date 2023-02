News Cinema

Il cacio con le pere: in anteprima esclusiva il trailer dell'esordio alla regia di Luca Calvani

Un nuovo esordio per il cinema italiano, con Luca Calvani che passa anche dietro la macchina da presa ne Il cacio con le pere, in uscita il 9 marzo, di cui vi presentiamo in anteprima il trailer ufficiale.