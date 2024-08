Ian McKellen soffre ancora per la caduta a teatro: "Devo continuare a ripetermi che non sono troppo vecchio per recitare"

News Cinema

Ian McKellen è ancora in preda a dolori lancinanti a seguito della caduta, nel mese di giugno, durante una rappresentazione di Player Kings. L'attore sembra aver perso le speranze di riprendersi e ricominciare a recitare.

Purtroppo Ian McKellen non si è ancora ripreso dall'incidente che gli è capitato nel mese di giugno mentre interpretava John Falstaff durante una rappresentazione di "Player Kings" al teatro Noel Coward di Londra. Lui stesso lo ha dichiarato durante un'intervista, spiegando che in questi due mesi non ha fatto i progressi sperati.

Inciampato durante una scena di battaglia dell'adattamento dell'Enrico IV di William Shakespeare, l'attore è finito sulla prima fila di poltrone della platea rompendosi non soltanto un polso ma anche (cosa ben più grave) alcune vertebre. Come sappiamo, in molti si sono precipitati ad aiutarlo, dopodiché il Gandalf della trilogia de Il Signore degli Anelli è stato portato in ospedale. Subito la BBC ha dato notizia dell'accaduto e i portavoce del teatro ci hanno tenuto a far sapere che la ripresa sarebbe stata veloce. A quanto pare, le cose sono andate diversamente.

Ian McKellen: il dolore lancinante e la perdita della speranza

Intervistato da The Standard, Ian McKellen ha spiegato dunque di essere ancora molto sofferente, per poi aggiungere:

Evito di uscire perché mi innervosisce l'idea di incontrare qualcuno. La verità è che ho dovuto sopportare un dolore lancinante alle spalle causato dalla caduta. Per fortuna il costume con il suo strato di grasso finto ha salvato le mie costole e altre giunture, quindi mi considero fortunato. Mi è capitato di rivivere all’infinito il momento in cui sono caduto. Ho pensato che fosse la fine di qualcosa, è stato molto traumatico. Questa fine non significava che ero morto, ma che non avrei più partecipato allo spettacolo.

Ian McKellen aveva intuito la gravità delle sue condizioni. Nonostante una dichiarazione ufficiale in cui diceva che sarebbe tornato molto presto sulle tavole del palcoscenico, l'attore ottantacinquenne è stato costretto a rinunciare. Tornando all’intervista di cui sopra, ecco le parole di Sir Ian che a molti dispiacerà leggere:

Devo continuare a ripetermi che non sono troppo vecchio per recitare. È stato solo un maledetto incidente. Non ho perso conoscenza, non mi sono sentito rintronato ma non sono riuscito a tornare sul palco, e così lo spettacolo è andato avanti senza di me.

Inutile dire quanto ci dispiaccia leggere queste parole. Auguriamo a Ian McKellen di rimettersi presto e di lavorare... almeno per altri 85 anni.