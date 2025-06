I Troll tornano su Netflix: ecco il primo teaser trailer di Troll 2

News Cinema

Questo nuovo monster movie che arriva dalla Norvegia, e che racconta dei giganteschi troll del folklore locale, debutterà in streaming sulla piattaforma il 1° dicembre. Ecco il teaser trailer di Troll 2.

Non sono né quelli dell'internet, i più odiosi e pericolosi, né quelli simpatici e canterini dei film targati DreamWorks. No, i troll di cui si parla, in questo caso, sono le creature mitiche del folklore norvegese, uno dei simboli di quella nazione, che giustamente - date le loro caratteristiche: giganteschi, di pietra, mangiatori di uomini e portatori di distruzione - sono stati sfruttati a fini spettacolari.

Il primo a farlo, prima di volare a Hollywood, è stato André Øvredal, con il mockumentary Troll Hunter (se non l'avete visto dovreste recuperarlo: primo perché ne vale la pena, e secondo poi come mossa propedeutica), poi è stata la volta di Roar Uthaug - quello che ha in curriculum film come l'ottimo horror Fritt Vilt, il notevole disaster movie The Wave e il Tomb Raider con Alicia Vikander - che per Netflix ha diretto Troll.

Ora quel film ha un sequel, intitolato Troll 2, che vedremo in streaming su Netflix a partire dal 1° dicembre prossimo. Questa la sua trama ufficiale:

Quando un nuovo e pericoloso troll si risveglia e semina il caos in tutta la Norvegia, i fedeli avventurieri Nora, Andreas e il capitano Kris si trovano ad affrontare a missione più ardua di sempre. Per sconfiggere questa creatura che devasta tutto ciò che incontra e cercare risposte, dovranno stringere nuove alleanze e immergersi nel cuore della storia ancestrale del paese. Ma mentre il tempo stringe e le distruzioni causate dal mostro aumentano, la lotta dei nostri eroi per salvare la loro terra dalle tenebre sembra sempre più disperata.

Come il primo, anche questo Troll 2 è stato scritto dallo sceneggiatore Espen Aukan; dal cast del primo film tornano e interpretato da Kim Falck e Mads Sjøgård Pettersen, affiancati da Ine Marie Wilmann e Sara Khorami. Ecco il primo teaser trailer ufficiale del film.

Troll 2: il teaser trailer del film