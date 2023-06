I migliori film in streaming diretti da J.J. Abrams

News Cinema

Compie oggi 57 anni il cineasta che ha partecipato alle saghe di Mission: Impossible, Star Trek e Star Wars. Ecco i cinque dei suoi film di successo in streaming.

Da Re Mida del piccolo schermo si è trasformato nel nuovo millennio in uno dei registi di maggior successo. Anzi, forse addirittura il maggiore se consideriamo che uno dei suoi film detiene il record di incassi negli Stati Uniti. Stiamo parlando di J.J. Abrams, cineasta che compie oggi 57 anni. Eccovi cinque dei suoi film in streaming che hanno ottenuto (nella maggior parte dei casi) l’applauso della critica e soprattutto risultati enormi al botteghino. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da J.J. Abrams

Mission: Impossible III

Star Trek

Super 8

Into Darkness - Star Trek

Star Wars: Il Risveglio della forza

Mission: Impossible III (2006)

La critica storce il naso, il pubblico apprezza ma non come gli altri episodi, eppure a noi Mission: Impossible III piace, e molto. Forse più di tutti gli altri capitoli. Perché contiene un tono drammatico, quasi tragico, che si esplicita magnificamente nella scena di confronto aereo tra Tom Cruise e Philip Seymour Hoffman, davvero perfetto. Film sanguigno e intenso, che conferma la capacità di Abrams di andare a scavare nei personaggi più di quanto la confezione mirabolante non lasci intuire. Da rivalutare assolutamente. Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, Paramount +.

Star Trek (2009)

Star Trek: Il nuovissimo trailer italiano del film

Il reboot della celeberrima saga di fantascienza si rivela fin dalle primissime scene un film maestoso e insieme assolutamente giocoso. Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg e tutti gli altri fanno di Star Trek un tripudio di trovate divertenti ma anche un congegno narrativo preciso. Uno dei migliori film mainstream di inizio millennio, forse il migliore, che dimostra quanto Abrams sappia coniugare la sua anima geek con l'attenzione verso il grande pubblico. Spassoso. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Super 8 (2011)

Super 8: Il full trailer italiano del film di J.J. Abrams

Il film più personale e probabilmente ispirato di J.J. Abrams, un omaggio al cinema anni ‘80 di Steven Spielberg magnificamente rielaborato secondo le coordinate estetiche e narrative dei nostri tempi. Super 8 si avvale della collaborazione di un grande caratterista come Kyle Chandler e della presenza eterea e poetica di Elle Fanning. Momenti di grande cinema, intensi e commoventi, per un film arioso e davvero ispirato. Senza mezzi termini uno dei migliori dell’anno. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Into Darkness - Star Trek (2013)

Into Darkness - Star Trek: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Il sequel che introduce nel cast un enorme Benedict Cumberbatch funziona evidente meno del primo capitolo, ma a tratti diventa addirittura più intenso e drammatico. come nella straordinaria scena dello svelamento del villain della storia. Into Darkness - Star Trek si presenta come un prodotto maggiormente ondivago ma comunque molto affascinante, capace di legare il pubblico a storia e personaggi. Ci si diverte, si soffre con le figure raccontate, ci si gode uno spettacolo montato con efficacia e visivamente di primissima qualità. Disponibile su CHILI, Paramount +.

Star Wars: Il Risveglio della forza (2015)

Il ritorno di Jedi, Forza, lato oscuro con i nuovi personaggi della trilogia diventa subito un caso cinematografico. Ogni record d’incasso distrutto negli Stati Uniti, e dobbiamo dire meritatamente. Perché Star Wars: Il Risveglio della forza funziona sotto ogni punto di vista, esalta gli amanti della saga degli Skywalker ma anche il nuovo pubblico. E poi nel cast si distingue un Adam Driver sempre efficacissimo e prezioso. Spettacolo memorabile, di cui Abrams può certamente andare fiero. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.