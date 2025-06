I Fantastici 4: Gli Inizi includerà un villain presente sin dal primo fumetto Marvel?

News Cinema

Quando I Fantastici 4 arriveranno al cinema con Gli Inizi, potrebbero includere uno dei primissimi nemici presenti nei fumetti: l'indizio.

Ancor prima del debutto al cinema, è stato reso noto che I Fantastici 4: Gli Inizi avrebbe introdotto un villain ben noto, Galactus, il divoratore di mondi che darà del filo da torcere alla Prima Famiglia Marvel. Tuttavia non sarà l’unico nemico da sconfiggere: pare, infatti, che sarà presente il primo cattivo affrontato dai Fantastici 4 nei fumetti. Di chi si tratta?

I Fantastici 4: Gli Inizi, la Prima Famiglia affronterà anche un nemico presente nel primo fumetto

I Fantastici 4 dovranno vedersela con numerose minacce, dalla Silver Surfer di Julia Garner a Galactus. Altri, però, daranno un contributo alla trama, estrapolati persino dal primo fumetto Marvel dedicato alla Prima Famiglia. L’indizio è tutto marketing. Durante uno spot di Little Caesars per promuovere una pizza, sono stati elencati quattro condimenti spostando poi l’attenzione all’esterno dove si erge un gigantesco mostro verde che attira l’attenzione dei Fantastici 4. Chi ha apprezzato i fumetti avrà prontamente riconosciuto la sua identità: si tratta di Giganto, la prima minaccia che gli eroi hanno incontrato lungo il loro cammino.