I Came By: George MacKay graffitaro scopre gli orribili segreti di Hugh Bonneville nel trailer del thriller Netflix

News Cinema

Nel thriller britannico I Came By, George MacKay scopre terribili segreti dietro la facciata di un giudice integerrimo. Il trailer del film di Babak Anvari per Netflix. Nel cast anche Kelly MacDonald.

Il regista britannico di origine iraniana Babak Anvari ha diretto due interessanti horror come Sotto l'ombra e Wounds. Il suo nuovo film, che ha realizzato per Netflix, si intitola I Came By ("Sono passato"), e, anche se si presenta più come un thriller che non come un horror vero e proprio, la tensione è altissima, almeno a giudicare dal trailer appena uscito e dai bravissimi e noti interpreti.

I Came By - la trama e il cast

Come si vede dal trailer, George MacKay è un giovane graffitaro, determinato a "lasciare il segno", entrando nelle case di personaggi in vista e discutibili. Fino al giorno in cui prende come obiettivo un giudice in apparenza integerrimo (Hugh Bonneville) e si introduce in casa sua, contro il parere della madre (Kelly MacDonald) e degli amici, e finisce per scoprire degli orribili segreti che il magistrato tiene nascosti in cantina e per mettere a rischio la propria vita e quella dei propri cari.

Anche se non si giudica un libro dalla copertina e un film dal trailer, va detto che le premesse sono davvero intriganti, così com'è alta la curiosità di vedere Hugh Bonneville, ormai identificato col bonario Lord Crawley di Downton Abbey, alle prese con un personaggio negativo.