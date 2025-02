Hurry Up Tomorrow: il trailer ufficiale del film con Jenna Ortega ispirato all'omonimo album di the Weeknd

News Cinema

Abel Tesfaye (vero nome del musicista canadese) debutta come protagonista in questo thriller psicologico che vede nel cast anche la presenza di Barry Keoghan. Ecco trama e trailer di Hurry Up Tomorrow.

The Weeknd, al secolo Abel Makkonen Tesfaye, è uno dei musicisti più influenti della scena internazionale, forte di più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, quattro Grammy, diciotto Billboard Music Awards e una vagonata di altri premi.

Candidato all'Oscar nel 2014 per il brano "Earned It", che era nella colonna sonora di Cinquanta sfumature di grigio, The Weeknd è apparso in Diamanti grezzi dei fratelli Safdie, e nel 2023 è stato il protagonista della miniserie tv The Idol: inevitabile che arrivasse il suo primo ruolo da protagonista, che peraltro avviene in un film che si ispira a un suo album che lo stesso Tesfaye ha sceneggiato assieme a Reza Fahim e al regista Trey Edward Shults (quello dell'horror It Comes at Night).

Il titolo del film è Hurry Up Tomorrow, come il disco che the Weeknd ha appena pubblicato, il sesto in studio della sua carriera. Secondo la prima logline ufficiale, Hurry Up Tomorrow racconta la storia di un musicista che soffre di una grave forma di insonnia e che viene trascinanto in una strana odissea da uno sconosciuto che inizia a rivelargli il reale fulcro della sua esistenza.

Al fianco di Abel Tesfaye, che come detto interpreta il ruolo del protagonista, nel film c'è Jenna Ortega, e a completare il cast troviamo anche il bravissimo attore irlandese Barry Keoghan, la cantante country Gabby Barrett e la stella dei social Charli D'Amelio.

Hurry Up Tomorrow debutterà nelle sale americane il prossimo 16 maggio, e questo è il suo primo trailer ufficiale.