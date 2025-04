News Cinema

Whitney Peak è stata scelta per interpretare Lenore Dove Baird nel prequel Hunger Games: L'Alba sulla mietitura. Ecco come Rachel Zegler ha commentato il suo casting.

Dopo una lunga attesa, il cast di Hunger Games: L'alba della mietitura ha iniziato a prendere forma. Nelle scorse ore sono stati annunciati i nomi di due dei protagonisti. Joseph Zada avrà il compito di interpretare Haymitch nel prequel della saga young-adult, mentre a Whitney Peak è stato affidato il ruolo di Lenore Dove Baird, suo interesse amoroso. A commentare il casting di quest'ultima è intervenuta un'altra star legata alla saga, Rachel Zegler, che è stata protagonista dello spin-off La ballata dell'usignolo e del serpente.

Hunger Games: L'alba sulla mietitura, Rachel Zegler commenta il casting di Whitney Peak

La saga sul mondo di Panem si è arricchita, dal 18 marzo 2025, con un nuovo libro, Hunger Games: L'alba sulla mietitura, prequel che racconta come Hymitch Abernathy abbia vinto la Seconda Edizione della Memoria, la più numerosa, che contò 48 tributi in totale. Il libro sarà adattato in un film, prodotto da Lionsgate e in arrivo nelle sale con una data di uscita fissata al 20 novembre 2026 e la cui produzione inizierà a breve. Nel frattempo, sono stati annunciati i primi due protagonisti del film: Joseph Zada e Whitney Peak, rispettivamente Haymitch e il suo interesse amoroso, Lenore Dove.

Poco dopo la recente notizia del suo casting, sui social Rachel Zegler ha postato una storia dal suo account Instagram, commentando la scelta della giovane attrice per interpretare il personaggio di Lenore Dove. "So che porterà onore al nome dei Baird" ha scritto l'interprete di Lucy Gray Baird in Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente. Ma perché Rachel Zegler ha scritto queste parole per Whitney Peak?

Quest'ultima è nota per aver recitato nel reboot di Gossip Girl e in Hocus Pocus 2 e interpreterà l'amore giovanile di Haymitch. Il suo nome, come quello di Lucy Gray, la legherebbe ai Covey, un gruppo di musicisti itineranti che abbiamo incontrato per la prima volta nel prequel dedicato al giovane Presidente Snow. I Covey vennero poi assimilati nella società del Distretto 12, ma mantennero alcune abitudini e usanze, compresa la tradizione di assegnare a un bambino appena nato due nomi, il secondo dei quali indicava un colore. Questo spiegherebbe perciò perché Rahcel Zegler ha deciso di rivolgere il suo personale in bocca al lupo all'interprete di Lenore Dove.