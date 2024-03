Humane: ecco il primo trailer del film d'esordio di Caitlin Cronenberg

News Cinema

Sì, è la figlia: anche lei sulle orme di papà David e del fratello Brandom. Descritto come una satira distopica, il film debutterà il 26 aprile in streaming sulla piattaforma statunitense Shudder. Ecco trailer e trama di Humane.

Strano che i soliti indignati d'oltreoceano (ma pure di casa nostra) non stiano già gridando "Nepo Baby!" e altre scemenze del genere. Il prossimo 26 aprile, sulla piattaforma streaming americana Shudder, debutta un film che si chiama Humane, e che è l'esordio registico di una cerca Caitling Cronenberg, ovviamente figlia del grande David (del quale stiamo aspettando il nuovo The Shrouds).

Anche lei, che pure ha un'avviata carriera come fotografa, cha deciso di darsi al cinema come già ha fatto il fratello maggiore Brandon, autore di film come Antiviral, Possessor e Infinity Pool.

Protagonisti del film sono Jay Baruchel, Emily Hampshire, Peter Gallagaher, Enrico Colantoni, Sebastian Chacon, Alanna Bale e Sirena Gulamgaus.

Humane è descritto come una satira distopica che parla di collasso ecologico, eutanasia, e di disperati tentativi di mantenere una parvenza di normalità.

Questa la sua trama ufficiale:

Humane si svolge nell'arco di una sola giornata, a pochi mesi da una catastrofe climatica che ha costretto i potenti della Terra a prendere decisione estreme per ridurre la popolazione del pianeta. In un'enclave di ricchi, un giornalista in pensione ha invitato a casa i suoi figli oramai adulti per annunciare loro l'intenzione di entrare a far parte del programma di eutanasia messo in piedi dal governo. Quando però il piano dell'uomo va storto da vari punti di vista, tra i suoi figli esplodono tensioni e caos, rendendo la fine del mondo ancora peggiore per questa strana famiglia.

Ecco il trailer ufficiale originale di Humane: