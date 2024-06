Hugh Grant non è mai stato così creepy: ecco il trailer di Heretic

News Cinema

Un nuovo film horror targato A24 è in arrivo, e il protagonista è il sorprendente attore inglese. Ecco trailer, trama e poster di Heretic.

È davvero intrigante questa fase della carriera di Hugh Grant, uno che è stato l'icona di un certo tipo di commedia romantica in voga tra gli anni Novanta e i primi Duemila che poi, da una decina d'anni a questa parte, sta mostrando lati opposti e perfino oscuri del sé stesso attoriale davvero inediti. Grant ha inanellato film come Paddington 2 e Wonka con Paul King, e Operazione U.N.C.L.E., The Gentlemen e Operation Fortune con Guy Ritchie, per non parlare del ruolo di marito di Benoit Blanc ricoperto in Glass Onion - Knives Out.

In molti di questi film, Grant è stato un villain, ma mai così cattivo come quello del nuovo horror targato A24 che lo vede come protagonista.

Il film si intitola Heretic, ed è stato scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods, la coppia di sceneggiatori dai quali è nato il primo A Quiet Place, nonché registi di film come Haunt e 65.

Previsto nelle sale americane per il 15 novembre prossimo, Heretic racconta la storia di due ragazze mormone (interpretate dalla Sophie Thatcher di Yellowjackets e da Chloe East) che vanno a fare proselitismo porta a porta, e che un giorno bussano alla porta sbagliata: quella del diabolico Mr. Reed interpretato da Grant, che inizierà con loro un sadico e mortale gioco del gatto col topo.

Speriamo di avere presto notizie circa la distribuzione italiana di questo film.

Questi, intanto, sono trailer ufficiale e poster di Heretic: