Hors saison, la storia di un amore. Incontro con Alba Rohrwacher

Una storia d’amore e rimpianti, un melodramma struggente che segna un cambiamento totale nel cinema di Stéphane Brizé. Hors saison è presentato oggi in concorso al Festival di Venezia. Ne abbiamo parlato con la protagonista, Alba Rohrwacher.

Arriva quasi senza farsi notare, discreta e negli occhi la consueta combinazione di timidezza e curiosità. Alba Rohrwacher ha incontrato alcuni giornalisti italiani per parlare del suo film da protagonista di questa Venezia 80, che è un film francese, Hors saison, è diretto da un ottimo regista come Stéphane Brizé, ma affronta territori emotivi e geografici per lui inconsueti, quelli del melodramma più puro e struggente. Si allontana quindi dalle tematiche del lavoro raccontate nella trilogia sociale (La legge del mercato, In guerra e Un altro mondo) che l’ha fatto affermare fra Cannes e Venezia come uno degli Autori del cinema europeo.

La storia è quella di Mathieu (Guillaume Canet), che vive a Parigi e di Alice (Alba Rohrwacher), di casa in una piccola località balneare della Francia occidentale. Lui è un attore famoso che sta per compiere cinquant'anni. Lei un'insegnante di pianoforte sulla quarantina. Sono stati innamorati quindici anni fa e poi si sono lasciati. È passato molto tempo. Ognuno è andato per la sua strada e lentamente sono guariti. Quando Mathieu si reca in un centro termale per cercare di superare la sua malinconia, si imbatte in Alice. Fuori stagione, sullo sfondo di un mare incupito e un vento che soffia forte.

“La mia più grande preoccupazione era il francese, ma per lui non era un problema”, dice Alba Rohrwacher indicando il regista accanto a lei. In realtà con grande umiltà si è sottoposta a dei provini per verificare che la sua conoscenza della lingua fosse all’altezza delle richieste, con un giorno di immersione totale dei due, a Roma, nella splendida cornice dell’ambasciata di Francia a Palazzo Farnese. “La sceneggiatura mi ha molto coinvolto, ho provato aderenza con quello che descriveva, non solo con il personaggio di Alice, ma con tutti. Ricordo che leggendola, mentre tornavo da Parigi dopo aver incontrato Stéphane, mi faceva piangere e ridere allo stesso tempo. Un copione potente, quindi, poi ho incontrato un grandissimo regista, con una visione molto precisa di quello che raccontava. Cosa che avviene raramente nel mio mestiere. Mi sono affidata totalmente nelle sue mani. Ho sempre paura, ma questa volta non l’ho avuta e si sono confusi i confini fra me e il mio personaggio, in un processo creativo di totale armonia. Una ricerca della verità scarna, senza orpelli o trucchi. Proprio quello che cerco nel mio lavoro e difficilmente incontro. È un miracolo che lui cercasse la stessa cosa, un regalo della vita”.

L’attore, con la sua fragilità, è un altro tema di queso Hors saison. Come ha detto Rohrwacher, “è chiaro che racconta la dicotomia che spesso vivono gli attori, che mostrano un volto e ne nascondono un altro. Una maschera esasperata, nel caso del personaggio di Guillaume, che sente di avere un problema enorme, quando poi la moglie al telefono le ricorda che non è così grave. Ma per lui è così, come per qualsiasi attore, ma anche persona che fa seriamente il proprio mestiere. Poi ci vorrebbe l’ironia per guardare sé stessi e dirsi che si tratta di una piccola miseria. Alice ha la sua audacia nell’aver a un certo punto della sua vita creato una piccola tenera isola felice, a cui si è aggrappata con forza, per poi mettere tutto in pericolo. È un sentimento che mi commuove e da qualche parte lo riconosco anche”.

Alla nostra domanda sul lavoro con Guillaume Canet, così ha risposto, “È un attore generoso e un’anima gentile. Abbiamo fatto un viaggio interiore e dentro i personaggi, sotto lo sguardo attento di Stéphane, con la sua pazienza. Ho rivisto ieri il film e mi ha straziato vedere ritratto il suo personaggio, per la grazia con la quale affronta questo dissidio interiore così enorme per lui e quasi sciocco per altri. C’è stata un’armonia creativa rara”.